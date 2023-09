Trái cây nhập ngoại tràn ngập thị trường, giá rẻ chưa từng có

Trước đó, giá Cherry Mỹ tại Việt Nam cũng xuống mức thấp kỷ lục, chỉ khoảng hơn 200.000 đồng/kg. Lý do loại quả “nhà giàu" này giảm giá một nửa được lý giải do cherry được mùa, sản lượng gấp đôi năm ngoái và lượng hàng về Việt Nam ước tính cũng gấp đôi so với cùng kỳ. Thêm vào đó, nhờ có công nghệ bảo quản khi vận chuyển bằng tàu biển với cước phí rất thấp so với đường hàng không nên giá cherry lại càng rẻ.