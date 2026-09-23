"Trại Buôn Người" xác lập Kỷ lục Việt Nam với hơn 10.000 người tham gia, dàn sao đội mưa dự thảm đỏ ra mắt sau 5 năm ấp ủ

Tối 22.9.2026 tại TP.HCM, bộ phim "Trại Buôn Người" của Chói Entertainment chính thức ra mắt khán giả sau khoảng 5 năm phát triển và sản xuất, đồng thời được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho bộ phim điện ảnh quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất, với hơn 10.000 người. Đêm Premiere quy tụ dàn sao đông đảo trên thảm đỏ, cùng những chia sẻ hậu trường xúc động từ đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, NSND Như Quỳnh, Tùng Mint, Pông Chuẩn và Quách Ngọc Ngoan. Phim sẽ có suất chiếu sớm vào 24.9 trước khi chính thức khởi chiếu toàn quốc từ 25.9.2026 do Galaxy Studio phát hành.

"Trại Buôn Người" xác lập Kỷ lục Việt Nam sau 5 năm thực hiện

Sau khoảng 5 năm phát triển và sản xuất, "Trại Buôn Người" của Chói Entertainment chính thức ra mắt khán giả tại TP.HCM trong sự kiện Premiere tối 22.9.2026, với sự góp mặt của dàn sao đông đảo đội mưa hội tụ trên thảm đỏ. Đáng chú ý, ngay tại sự kiện, bộ phim được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung: "Trại Buôn Người - Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)". Đây là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dự án trước khi phim chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 25.9.2026.

Buổi lễ trao kỷ lục có sự tham dự của đại diện VietKings và Viện Kỷ lục Việt Nam, gồm Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, Tổng thư ký Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Xác lập VietKings, và bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam kiêm Tổng thư ký Hội đồng Xác lập VietKings, cùng các thành viên Ban biên tập Kỷ lục. Sau thời gian kiểm tra hồ sơ và thẩm định trực tiếp, VietKings công bố quyết định và trao bằng, huy hiệu cùng quyết định xác lập kỷ lục cho Công ty TNHH Nghệ thuật Giải trí Chói, ghi nhận quy mô huy động nhân sự đặc biệt ở các đại cảnh có sự tham gia của số lượng lớn diễn viên và thành viên đoàn phim.

"Trại Buôn Người" được Chói Entertainment phát triển trong khoảng 5 năm, với khoảng 3 năm đầu dành cho xây dựng kịch bản và 2 năm tiếp theo cho quay phim, hậu kỳ, một khoảng thời gian khá dài với một dự án điện ảnh thương mại trong nước. Nguyên nhân đến từ đặc thù câu chuyện đòi hỏi nhiều bối cảnh, đại cảnh đông người, các phân đoạn hành động quy mô lớn, cùng những địa hình quay hình có yêu cầu cao. Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng Giám đốc sản xuất kiêm biên kịch và đạo diễn dựng phim Mèo Bích Trang là hai người giữ vai trò chính trong suốt quá trình phát triển và hoàn thiện tác phẩm.

Về quy mô diễn viên, phim quy tụ hơn 700 diễn viên trẻ tham gia các đại cảnh, cùng dàn diễn viên nhiều thế hệ gồm NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Trầm Minh Hoàng, Võ Đình Hiếu, Tùng Mint, Hoàng Kim Ngọc, Huỳnh Minh Kiên, Long Điền, Đinh Viết Tường, Danis Nguyễn, Long Đẹp Trai, Võ Thành Tâm, La Thành, Khánh My, Tuấn Mõ, Kore Hải Anh, EL Anh Thoại, Lê Khánh Linh, Pông Chuẩn, Nhân Gà Vlog, Thiết Yến, Tiến Ngô, Bé Bồ Câu, Bé Simba cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Bên cạnh đó là dàn gương mặt trẻ cá tính gồm Huỳnh Chí Hào, Linh Barbie, Kim Hấu, Trâm Ryy, Bảo An, vận động viên Hồng Lợi, Quang Anh, Peter Thiên Phú, Hồ Hải Hiếu, Võ Quang, Trần Công Thái Bình, Nguyễn Ngọc Bảo An, Vũ Quang Huy, Phan Thị Hồng Vân, Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, Thiên Hùng, Nguyễn Thị Thắm, Dương Gia Mỹ, Đỗ Xuân Gia Bảo, Nguyễn Hữu Trung, Lữ Nhật Hào, Lê Đặng Minh Toàn, Phan Hải Lý, Nguyễn Phúc Bằng, Nguyễn Quang Khánh, Phan Ngọc Bảo Châu, Hạnh Hồng, Quốc Bảo, Trần Nhật Tân, Ashley Quỳnh Trang, Hoàng Đức Long, Phạm Thái Khương, Tuấn Nam, Đăng Thọ, Phương Pháp, Kevin Đức Cao, Phạm Hoài Sương, Phạm Kim Long, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Đăng Trường, Phan Trường, Bùi Chí Hiền và Phạm Công Duy.

Phim còn có sự góp mặt của các gương mặt chuyên trị hài hành động Tân Quốc Hy, Tô Ngọc Tuấn, Đức Minh, Mạnh Cường, cùng dàn khách mời đặc biệt là những người có nghề nghiệp thật ngoài đời như doanh nhân Trần Minh Triển, Nguyễn Công Bình, Thang Trọng Tuyến, Phạm Thị Hồng Nhung, Đặng Quốc Sang, Nguyễn Đình Bảo, Trần Hải Hà, Vũ Quý Hoà, Đại uý Lê Thành Trung, Thiếu tá Dương Hữu Khánh, cùng Nhân Gà, Nguyễn Thị Kiều Trinh và ca sĩ Chu Chu. Tổng số thành viên đoàn làm phim và diễn viên được huy động trong suốt quá trình thực hiện dự án, trải qua nhiều giai đoạn sản xuất và các đại cảnh khác nhau, lên đến hơn 10.000 người.

Trước đêm Premiere, phim đã có một buổi chiếu riêng dành cho khách mời và giới truyền thông vào ngày 18.9, là dịp để ê-kíp, diễn viên cùng những người đồng hành nhiều năm với dự án xem lại thành quả sau quá trình sản xuất kéo dài, đồng thời chia sẻ những câu chuyện hậu trường về các đại cảnh đông người và các phân đoạn hành động. "Trại Buôn Người" khai thác đề tài xã hội hiện đại qua câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn, với các đại cảnh, bối cảnh quy mô lớn và phân đoạn hành động được xây dựng để phục vụ câu chuyện và tạo nên không gian điện ảnh đặc trưng. Sau Premiere tại TP.HCM, phim sẽ có suất chiếu sớm vào ngày 24.9 trước khi chính thức khởi chiếu toàn quốc từ 25.9.2026, do Galaxy Studio phát hành, với sự đồng hành sản xuất của Khu du lịch Bàu Trắng U&ME, Thang Trọng Tuyến Film Invest, Tuấn Thuỳ Group, Thủ Tục Việt Đài Hồng Nhung, #suzusocial và Tiến Đạt.

Đằng sau đại cảnh nghẹt thở là những lựa chọn nghệ thuật đầy dụng ý

Tại họp báo, Mèo Bích Trang, người phụ trách sản xuất và hậu cần, cho biết đoàn phim đã phải huy động một lượng nhân sự make-up và phục trang khổng lồ tương ứng với số lượng diễn viên đông đảo, trong khi các diễn viên trong "trại" luôn ý thức và tự giác hỗ trợ lẫn nhau. Trả lời câu hỏi làm sao để những đại cảnh hành động với hàng trăm người vẫn gọn gàng, không hỗn loạn, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh chia sẻ nhờ hơn 20 năm kinh nghiệm làm cascader, chỉ đạo võ thuật và từng làm việc tại Bollywood, Ấn Độ với quy mô 1.500 diễn viên quần chúng mỗi ngày, anh cùng vợ là Mèo Bích Trang đã tích lũy đủ kinh nghiệm để tổ chức đoàn phim nhịp nhàng, và thành công này thuộc về toàn thể ê-kíp.

NSND Như Quỳnh cũng có mặt để chia sẻ về cơ duyên tham gia dự án. Dù đã hoạt động nghệ thuật 50 năm và sinh sống ở miền Bắc, bà nhận lời ngay sau khi đọc kịch bản vì quá ấn tượng với vai "mẹ Nhân", nhân vật duy nhất có tên riêng trong trại buôn người khi tất cả những người còn lại chỉ được gọi bằng những con số, và bà không ngại vất vả tuổi tác để cống hiến hết mình cho vai diễn này.

Về những thắc mắc liên quan đến đề tài, trang phục và tình tiết phim, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh mong khán giả không so sánh "Trại Buôn Người" với các tác phẩm khác, bởi đây là tâm huyết ấp ủ suốt 5 năm dựa trên những vấn nạn có thật ngoài đời. Về việc trang phục đánh số khiến nhiều người liên tưởng đến Squid Game, giám đốc sáng tạo giải thích các con số trên áo vốn được dùng như mã số nhân viên sales để quản lý doanh thu, và ý nghĩa con số ở mỗi phim là hoàn toàn khác nhau. Với chi tiết mổ sống nhân vật và tiếng hát ru vang vọng, ê-kíp lý giải tên trùm trong phim xem con người như hàng hóa, động vật nên không tốn chi phí cho thuốc mê hay gây tê để tối ưu lợi nhuận, còn tiếng hát ru là dụng ý nghệ thuật nhằm tạo ra một không gian ám ảnh cho toàn trại thay vì chỉ là một cuộc trò chuyện ở góc tường, trong khi chi tiết nhân vật bị đâm rồi vẫn đứng lên được xem là yếu tố giải trí đặc trưng của dòng phim hành động.

Về lý do chọn Tùng Mint và Á hậu (Kiên) vào những vai quan trọng, đoàn phim cho biết đã tổ chức casting rầm rộ, nhưng vẫn ưu tiên những gương mặt quen thuộc từ nhóm Hồn Rốc Phong Ba, vốn đã đồng hành cùng dự án suốt 4 mùa, vì họ đã có sẵn năng lượng phù hợp, giúp giảm bớt thời gian tập luyện cường độ cao. Riêng Á hậu, khi đến casting đã được yêu cầu lột sạch lớp make-up để có thể hóa thân trọn vẹn vào tạo hình gai góc, phù hợp với nhân vật giang hồ trong phim.

Một trong những chi tiết được nhắc đến là sự bền bỉ gần như "bất tử" của nhân vật phản diện do Quách Ngọc Ngoan thủ vai cho đến gần cuối phim, khiến nhiều người tò mò liệu đây có phải dụng ý mở đường cho phần tiếp theo. Đạo diễn và nhà sản xuất giải thích điều này xuất phát từ tư duy thực dụng của kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm, luôn đặt lợi nhuận, sự toan tính và quyền lực lên trên hết, đồng thời cũng là một ngụ ý nghệ thuật. Nhà sản xuất cũng bày tỏ kỳ vọng nếu phim nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả, ê-kíp hoàn toàn có thể cân nhắc phát triển một phần tiếp theo với quy mô rộng mở hơn.