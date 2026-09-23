Mỹ nhân đẹp nhất The Scandal khiến netizen truy lùng danh tính: Gương mặt như con cáo non, thân hình chuẩn từng centimet gây nghiện

Bộ phim The Scandal đang là một trong những cái tên gây sốt trên mạng xã hội thời gian qua. Một trong những chủ đề được khán giả nhắc tới nhiều nhất dĩ nhiên là các cảnh nóng, cũng như những mỹ nhân xuất hiện trong loạt phân đoạn táo bạo này. Trong đó, nhân vật nhận được nhiều sự chú ý và lời khen nhất tính đến thời điểm hiện tại là Lee So Ok.

Trong phim, Lee So Ok là cô gái trẻ sắp được nạp làm thiếp cho phu quân của nữ chính Cho phu nhân (Son Ye Jin). Thế nhưng, trái tim của cô lại hướng về công tử Kwon In Ho. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi Lee So Ok lọt vào tầm ngắm của Cho Won (Ji Chang Wook) và Cho phu nhân. Bằng sức hấp dẫn và khả năng chinh phục của mình, Cho Won khiến cô gái trẻ sẵn sàng trao thân cho anh.

Dù không phải nhân vật trung tâm, Lee So Ok vẫn chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả vì khả năng diễn xuất ấn tượng, tuyến tình cảm của cô cũng là điểm nhấn cho mạch phim. Trong The Scandal, Lee So Ok là một cô gái trẻ "bừng ra" ngây thơ, cô xinh đẹp, trong trẻo nhưng lại mang dáng vẻ của một nàng "cáo non". Về tính cách, dù là một cô gái chưa trải sự đời nhưng Lee So Ok cũng khá phóng khoáng trong chuyện tình cảm và tình dục.

Sau khi phim ra mắt, cảnh thân mật giữa Lee So Ok và Cho Won nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý bởi tương tác với Ji Chang Wook, nữ diễn viên thủ vai Lee So Ok còn khoe vóc dáng nổi bật với những đường nét đầy quyến rũ. Trên nhiều bài đăng, không ít khán giả đã để lại bình luận "xin info".

Ngoài đời, người đảm nhận vai Lee So Ok là nữ diễn viên trẻ Shin Youn Ha, sinh năm 2000. Cô là một gương mặt còn rất mới của màn ảnh Hàn Quốc, mới chỉ góp mặt trong 2 bộ phim. Trước The Scandal, cô từng đảm nhận vai nữ phụ Lee Jeong Ok trong Oasis, tác phẩm lên sóng năm 2023. Sau vài năm, nữ diễn viên mới trở lại màn ảnh với vai Lee So Ok.

Dù không đảm nhận vai chính, The Scandal đang giúp Shin Youn Ha tiến thêm một bước tới gần công chúng. Bên cạnh vẻ ngoài hút mắt, nữ diễn viên sinh năm 2000 còn ghi điểm nhờ diễn xuất khá tự nhiên và khả năng tạo dấu ấn cho nhân vật của mình.