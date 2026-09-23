Hứa Khải - Châu Dã không lỗ hổng visual xuất hiện tại Việt Nam, "tình tứ" ngại ngùng trước rừng camera

Tối 22/9, nam diễn viên Hứa Khải và mỹ nhân Châu Dã chính thức lộ diện để tham dự sự kiện quảng bá cho bộ phim cổ trang Nhất Âu Xuân, cũng như giao lưu cùng 400 người hâm mộ tại TP.HCM. Không làm người hâm mộ Việt thất vọng, ngay từ giây phút xuất hiện, nam thần Diên Hi Công Lược đã khiến dân tình phải choáng ngợp với diện mạo cực điển trai, cao ráo và bảnh bao. Hứa Khải khoác lên mình bộ suit lịch lãm và ghi điểm tuyệt đối với thần thái hút hồn, ngũ quan cực đẹp mang cảm giác như tượng Hy Lạp mà cam thường zoom cận cũng không soi ra khuyết điểm.

Trong khi đó, Châu Dã lại gây ấn tượng với visual tươi trẻ, ngọt ngào. "Mỹ nhân đẹp chấn động thế gian" diện trang phục phá cách với quần jeans kết hợp với áo quây cúp ngực họa tiết hoa nhí. Dù lên đồ đơn giản, Châu Dã vẫn cực kỳ cuốn hút, đẹp tỏa sáng và phát ra hào quang. Với vẻ ngoài bắt mắt, cặp sao được netizen khen ngợi là tuấn nam, mỹ nữ vô cùng xứng đôi hay sự kết hợp hoàn hảo tuyệt đối, tổ hợp không lỗ hổng visual.

Đặc biệt, khán giả đổ dồn sự chú ý vào loạt khoảnh khắc Châu Dã liên tục nhìn ngắm Hứa Khải rồi cười tủm tỉm bất chấp cả rừng ống kính đang liên tục quay chụp ở trước mặt khi trả lời phỏng vấn. Không dừng lại ở đó, Hứa Khải và Châu Dã còn liên tục tạo ra những khoảnh khắc tương tác ngọt ngào trên sân khấu. Từ ghé tai thì thầm, trêu chọc nhau cho đến những màn "đánh yêu" đầy tự nhiên, cả hai khiến khán giả phía dưới liên tục hú hét. Chemistry của bộ đôi vì thế cũng trở thành một trong những điểm sáng được bàn luận nhiều nhất sau sự kiện.

Visual cam thường đẹp trai không lối thoát của Hứa Khải. Nguồn: Đi Soi Sao Đi.

Nhan sắc 10 điểm của Châu Dã. Nguồn: Đi Soi Sao Đi

Hứa Khải khiến dân tình á ố bởi diện mạo điển trai, cao ráo và phong độ. Nam diễn viên Diên Hi Công Lược diện suit lịch lãm, khoe trọn vóc dáng nổi bật cùng thần thái cuốn hút. Đáng chú ý, gương mặt của Hứa Khải qua camera thường vẫn gần như không có góc chết.

Không hề kém cạnh bạn diễn, Châu Dã cũng khiến khán giả Việt mê mẩn với vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào.

Nhan sắc chấp cam thường của 2 diễn viên Cbiz khiến ai cũng phải xuýt xoa

Nhiều khán giả nhận xét cả hai đúng chuẩn "tuấn nam mỹ nữ", đứng cạnh nhau tạo thành một tổ hợp visual gần như không có điểm trừ.

Đặc biệt, những tương tác của cặp đôi mới là điều khiến người hâm mộ "quắn quéo". Trong suốt sự kiện, Châu Dã nhiều lần bị bắt gặp lén nhìn Hứa Khải rồi bật cười tủm tỉm dù trước mặt là cả rừng ống kính. Khoảnh khắc nữ diễn viên liên tục hướng ánh mắt về phía bạn diễn nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của người hâm mộ.

Từ ghé tai thì thầm, trêu chọc nhau, giả vờ hôn cho đến những màn "đánh yêu" đầy tự nhiên trên sân khấu, cả hai khiến khán giả phía dưới liên tục hú hét.

Vy Anh - Clip/Ảnh: Đi Soi Sao Đi