Theo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Nam Định, 15 giờ chiều 30-1, bà N.T.D. (61 tuổi, ngụ TP Hà Nội) lái ô tô chở 8 người trong gia đình chạy trên Quốc lộ 21, hướng thị trấn Cổ Lễ về TP Nam Định. Khi đến phường Nam Vân, ô tô đã tự lao xuống mương nước cạnh đường.

Hiện trường tai nạn.

Tai nạn khiến 7 người tử vong là vợ chồng, con, cháu bà D.. Hai người được cứu sống là con gái 33 tuổi của bà D. và một cháu bé.

Công an tỉnh Nam Định công bố nguyên nhân ban đầu là do xe ô tô di chuyển tốc độ chậm, người điều khiển xe tự rẽ hướng bên phải rồi tông vào lan can đường và lao xuống mương nước, không va chạm với người và phương tiện tham gia giao thông khác.

Theo TTXVN, con sông trên địa bàn có mực nước khá cao do địa phương đang lấy nước vào đồng để phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân.

Liên quan nội dung trên, độc giả Báo Người Lao Động thắc mắc tình huống trên thì chủ ô tô được bồi thường như thế nào.

Luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần, cho hay tai nạn trên vừa mới xảy ra nên vẫn phải chờ các kết luận cuối cùng.

Song có thể nói rằng bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc ô tô là loại bảo hiểm bắt buộc được yêu cầu đối với mọi ô tô hoạt động trên đường bộ.

Khi xảy ra tai nạn, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc ô tô sẽ chi trả các khoản bồi thường cho các tổn thất về sức khỏe, tài sản và tính mạng của người thứ ba bị ảnh hưởng. Trong trường hợp ô tô gây tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe hoặc lái xe có trách nhiệm dân sự đã hoặc sẽ bồi thường cho người bị thiệt hại, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm.

Theo quy định của điều 6 Nghị định 67/2023, mức trách nhiệm bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc ô tô tối đa đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe ô tô gây ra là 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn.

Đối với thiệt hại về tài sản, mức bồi thường bảo hiểm được xác định theo thiệt hại thực tế và mức độ lỗi của người được bảo hiểm, nhưng không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm và không quá 100 triệu đồng/vụ, theo Luật Đường bộ 2024.

Tuy nhiên, luật sư Thảo lưu ý theo điều 7 Nghị định 67/2023, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường đối với những thiệt hại như: Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, người lái xe hoặc người bị thiệt hại; Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe.

Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm; Người lái xe không đủ điều kiện về độ tuổi, không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không hợp lệ...