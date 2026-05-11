Ngày 10-5, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại vụ tranh cãi giữa một người đàn ông và nam shipper tại khu vực phường Rạch Dừa, TPHCM.

Theo nội dung clip, người đàn ông yêu cầu shipper cắt lông cho chó của mình nhưng người này không đồng ý. Sau đó, người đàn ông tỏ thái độ bực tức, liên tục chửi bới và đe dọa.

Đáng chú ý, người này còn nắm hai chân sau của con chó, dùng chính con vật đánh vào người shipper nhiều lần. Không dừng lại ở đó, người đàn ông còn ném thẳng con chó về phía shipper trong khi con vật vùng vẫy, kêu la.

Trong khi đó shipper liên tục nói mình là giao hàng chứ không phải đi cắt lông cho chó.





Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ phẫn nộ trước hành vi bị cho là phản cảm, có dấu hiệu bạo hành động vật và hành hung người khác.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Rạch Dừa. Đại diện Công an phường đã tiếp nhận thông tin, đang tiến hành xác minh những người liên quan và làm rõ diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định.