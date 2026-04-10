Công an phường Tùng Thiện (Hà Nội) khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng để điều tra vụ việc người đàn ông hành hung nam shipper xảy ra trên địa bàn.

Ngày 7/2, tại khu vực ngõ 71/46 đường Trung Sơn Trầm, phường Tùng Thiện, từ mâu thuẫn nhỏ, Nguyễn Quang Hoàn (SN 1984, trú tại Trung Sơn Trầm, phường Tùng Thiện) có hành vi to tiếng, chửi bới nam shipper, trú tại xã Phúc Lộc.

Nguyễn Quang Hoàn tại cơ quan công an.

Sau đó, Hoàn túm tóc, xô đẩy khiến nạn nhân ngã ra đường. Không dừng lại, kẻ này tiếp tục giẫm lên người bị hại gây thương tích.

Hành vi diễn ra công khai giữa khu dân cư không chỉ xâm hại sức khỏe người khác mà còn gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc, phẫn nộ với người dân. Vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt xem, bình luận, chia sẻ.

Theo Công an phường Tùng Thiện, vụ việc là lời cảnh tỉnh với những ai có tư tưởng coi thường pháp luật, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn trong đời sống hằng ngày. Chỉ một phút nóng giận, thiếu kiểm soát hành vi có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân, gia đình và xã hội.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh, giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Trước đó, tối 9/4, một vụ việc tương tự xảy ra tại Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30, người dân khu vực phát hiện một người đàn ông và một phụ nữ xảy ra xô xát với nữ tài xế GrabBike.

Nạn nhân bị đánh bằng mũ bảo hiểm vào vùng đầu, gây chảy nhiều máu và gục ngay bên đường. Sự việc nhanh chóng gây hoang mang cho những người xung quanh.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. (Ảnh: T.T)

Ngay sau đó, người dân đã trình báo Công an phường Cầu Giấy. Đến khoảng 20h45, lực lượng chức năng có mặt, khống chế và đưa hai người liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và cho biết cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.