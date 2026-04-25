Trong khi hình ảnh shipper tất bật đã trở nên quen thuộc ở các thành phố lớn tại Trung Quốc, thì ở một thị trấn nhỏ thuộc Từ Châu (Giang Tô), dịch vụ này từng gần như… không tồn tại. Cho đến khi Trương Du xuất hiện - người đàn ông duy nhất làm nghề giao đồ ăn tại đây.

Câu chuyện bắt đầu khi anh rời bỏ công việc giao hàng ở thành phố lớn. Theo chia sẻ, môi trường đô thị quá cạnh tranh, áp lực thời gian khiến anh luôn trong trạng thái căng thẳng. Trong lúc đó, anh nhận ra quê nhà, thị trấn Mã Lăng Sơn dù có hàng chục quán ăn nhưng lại chưa hề có dịch vụ giao đồ ăn bài bản. Nhìn thấy khoảng trống, anh quyết định trở về và thử vận may.

Cái tên Trương Du nhanh chóng được biết đến rộng rãi sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng vào cuối năm 2025. Trong clip, một bé gái đứng giữa cánh đồng, cầm chiếc bánh kem nhỏ và vui vẻ nói rằng lần đầu tiên làng mình có thể đặt đồ ăn giao tận nơi. Đằng sau niềm vui giản dị ấy chính là nỗ lực của người shipper duy nhất trong thị trấn.

Niềm vui giản dị của một cô bé khi lần đầu nhận được đồ ăn giao tận nơi từ tay Trương Du. (Ảnh: Weibo)

Đến đầu năm 2026, một video khác ghi lại cảnh “shipper duy nhất của thị trấn” tiếp tục gây sốt, khiến Trương Du bất ngờ trở thành hiện tượng mạng.

Không chỉ là người giao hàng, Trương Du gần như tự mình xây dựng toàn bộ hệ sinh thái giao đồ ăn tại địa phương. Anh đi từng quán thuyết phục tham gia, phát tờ rơi, thuê xe chạy loa tuyên truyền, thậm chí quay video hướng dẫn người dân cách đặt hàng, nhập địa chỉ và sử dụng mã giảm giá. Nhờ đó, khoảng 70% quán ăn trong thị trấn đã bắt đầu triển khai dịch vụ giao hàng, một con số đáng kể ở khu vực nông thôn.

Công việc giao hàng tại thị trấn cũng mang đến trải nghiệm rất khác. Không còn những con phố đông đúc hay áp lực giao hàng từng phút, Trương Du di chuyển trên những con đường nhỏ, giữa cánh đồng và khung cảnh yên bình. Khách hàng không thúc giục, thậm chí còn mời anh ở lại trò chuyện, uống trà. “Ở thành phố, shipper không có thời gian để nhìn ngắm gì cả. Còn ở quê, tôi có thể cảm nhận gió xuân và cánh đồng lúa,” anh chia sẻ.

Trương Du giao đồ ăn cho người dân. (Ảnh: Guangzhou Daily)

Tuy nhiên, phía sau sự “dễ thở” ấy là một thực tế không mấy lạc quan. Theo Trương Du, nhu cầu tại thị trấn chỉ đủ nuôi sống một shipper duy nhất. Vào giờ cao điểm, đơn hàng có thể tăng lên, nhưng vào thời gian thấp điểm, lượng đơn lại quá ít. Đặc biệt, với những chuyến giao đến các thôn xa, nếu chỉ có một đơn, thu nhập tính ra rất thấp, thậm chí không đáng công sức bỏ ra.

Chính vì vậy, dù đang kiếm được khoảng 10.000 NDT (38,5 triệu VNĐ) mỗi tháng, anh vẫn thừa nhận không thể khẳng định việc về quê làm shipper là lựa chọn đúng hay sai. Thị trường giao đồ ăn ở nông thôn vẫn còn nhiều hạn chế, từ nhu cầu, thói quen tiêu dùng đến khả năng mở rộng quy mô.

Sự nổi tiếng bất ngờ cũng khiến Trương Du tìm đến AI để học cách tận dụng “làn sóng viral”. Tuy nhiên, anh thẳng thắn nhìn nhận bản thân vẫn còn hạn chế và cho rằng “con người khó kiếm được tiền vượt ngoài nhận thức của mình”.

Dẫu vậy, sau tất cả, anh vẫn lựa chọn ở lại quê nhà. Không phải vì thu nhập, mà bởi một lý do giản dị hơn nhiều. “Ở thành phố, nếu không có tiền thì phải đi vay bạn bè. Còn ở quê, nếu không có tiền, bố tôi sẽ bảo về nhà ăn tạm chiếc bánh là được.” - anh chia sẻ.