TPHCM: Trường không tổ chức giữ xe gắn máy cho HS khi không có giấy phép lái xe

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản yêu cầu Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức và các quận, huyện, các cơ sở giáo dục trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Văn bản nêu rõ, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức và các quận, huyện cần rà soát việc tổ chức ký kết với Công an về việc phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp học cao nhất THPT), trường có yếu có nước ngoài và các đơn vị trực thuộc chủ động tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại đơn vị.

Riêng các cơ sở giáo dục cần rà soát công tác tổ chức ký cam kết giữa cha mẹ học sinh với nhà trường về nội dung bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện.

Không giao xe mô tô, xe gắn máy và xe máy điện cho học sinh chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật; tổ chức cho học sinh ký cam kết với nhà trường thực hiện việc điều khiển xe gắn máy và các phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện phải đội mũ bảo hiểm, không lạng lách, đánh võng, không chở quá số người theo quy định và không đi hàng hai, hàng ba khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu nhà trường không tổ chức giữ xe mô tô, xe gắn máy của học sinh khi không có giấy phép lái xe hoặc chưa đủ tuổi; Đồng thời cần đề nghị cơ quan chức năng tại địa phương rà soát, kiểm tra các hộ giữ xe học sinh không đúng quy định khu vực xung quanh trường. Nhà trường cần có biện pháp xử lý, giáo dục học sinh khi vi phạm giao thông đúng theo quy định.

Văn bản được Sở GD&ĐT TPHCM ban hành bối cảnh tình trạng học sinh thành phố vi phạm Luật Giao thông đang diễn ra phổ biến với các tình trạng như học sinh không đủ tuổi nhưng vẫn đi xe mô tô, xe gắn máy đến trường; không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông,…