TP.HCM: Thu tiền nhưng không đưa vé, loạt xe khách bị tước phù hiệu

Khuya 18/10, Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng PC08) Công an TP.HCM lập chốt chuyên đề kiểm tra các phương tiện vận chuyển hành khách trên đường Võ Trần Chí, hướng TP.HCM đi về các tỉnh miền Tây.

Khuya 18/10, Đội CSGT An Lạc kiểm tra hàng loạt xe khách trên đường Võ Trần Chí.

Theo Đội CSGT An Lạc, việc lập chốt thực hiện chuyên đề để kiểm tra các quy định về vận tải hành khách như giấy phép lái xe, giấy đăng ký, đăng kiểm, phù hiệu, danh sách hành khách.

Ghi nhận của PV VTC News, trong khoảng 2 giờ thực hiện chuyên đề, lực lượng chức năng đã dừng nhiều xe khách để kiểm tra.

Theo đó, khoảng 22h, Đội CSGT An Lạc đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra đối với xe khách BKS 67B-05xx, do tài xế N.Q.C. (34 tuổi, quê An Giang). Lộ trình của xe khách này di chuyển từ An Giang đi Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, nhà xe vận hành kinh doanh tuyến cố định có thu tiền vé nhưng không đưa vé cho hành khách. Cụ thể, trên xe có tất cả 31 hành khách nhưng tài xế chỉ đưa 17 vé, 14 khách còn lại có thu tiền nhưng nhà xe không đưa vé.

Lực lượng chức năng đang làm việc với một tài xế xe khách vi phạm các quy định về vận tải hành khách.

Cũng trong quá trình kiểm tra, Đội CSGT An Lạc xác định lệnh vận chuyển của xe sai số với phù hiệu.

Lý giải về việc 14 hành khách không có vé, tài xế N.Q.C. cho biết, trong quá trình di chuyển mới dừng lại dọc đường đón khách nên không kịp chuẩn bị vé.

Cùng lúc này, Đội CSGT An Lạc cũng kiểm tra xe khách BKS 51B-063.xx, 47 chỗ do tài xế H.T.T. (34 tuổi, Vĩnh Long) lái xe chạy tuyến từ Bình Dương về Đồng Tháp.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên xe chở 20 hành khách. Tuy nhiên, không hành khách nào có vé. Tài xế T. giải thích đã thu tiền hành khách nhưng chưa kịp phát vé.

Trước những vi phạm của 2 nhà xe trên, Đội CSGT An Lạc đã lập biên bản xử phạt hai xe khách nói trên với các lỗi gồm: Điều khiển xe vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách (mỗi tài xế bị phạt 700.000 đồng); Không thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký, niêm yết về giá cước, bị phạt 11 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng (đối với mỗi chủ xe).

Hình ảnh lực lượng chức năng đang lập biên bản xử phạt đối với các tài xế xe khách vi phạm các quy định về vận tải hành khách.

Đến gần 23h, lực lượng chức năng tiếp tục dừng xe kiểm tra xe khách 47 chỗ BKS 51B-176.xx, do tài xế D.A.L. (36 tuổi, quê Bến Tre) cầm lái chạy tuyến Hà Tiên (Kiên Giang) đi Khánh Hòa (Nha Trang) và ngược lại.

Qua kiểm tra, tài xế chỉ xuất trình được hợp đồng vận chuyển từ tháng 9, không có hợp đồng vận chuyển hành khách ở thời điểm hiện tại. CSGT rà soát thực tế có 40 người trên xe nhưng chỉ có tên 4 hành khách trong danh sách.

Liên quan vụ việc trên, Đội CSGT An Lạc xử phạt lái xe 1,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng về lỗi người lái xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng chở người không có tên trong danh sách hành khách.

Đồng thời, CSGT phạt chủ xe 11 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng về lỗi kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chở người không có tên trong danh sách hành khách.