TP.HCM: Thí sinh ở tất cả các điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được kiểm tra thân nhiệt

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, kỳ thi năm nay, TP.HCM có hơn 74.000 thí sinh đăng kí dự thi, bố trí tại 115 điểm thi. Theo kế hoạch TP huy động hơn 10.000 cán bộ coi thi, hơn 4.000 cán bộ chấm thi.



Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, lãnh đạo UBND TP.HCM đã giao cho Sở GD-ĐT phối hợp Sở Y tế chuẩn bị kế hoạch, giải pháp đảm bảo an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 trước diễn biến mới của dịch Covid-19.

Dự kiến ngày mai Sở GD-ĐT có kế hoạch phối hợp với Sở Y tế để có kế hoạch đảm bảo sức khỏe cho những thành viên của hội đồng in sao đề thi. Làm sao vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cán bộ tham gia, vừa đảm bảo đúng quy trình bí mật, an toàn của công tác in sao đề theo quy chế. Cũng như tất cả các khâu của kỳ thi, từ vận chuyển đề thi đến các hội đồng thi... đều phải tuân thủ các giải pháp theo hướng dẫn của ngành Y tế khuyến cáo như đeo khẩu trang ở nơi đông người, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn…

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hiếu, tại mỗi điểm thi sẽ tiến hành đo thân nhiệt cho tất cả các thí sinh. Ngành huy động tối đa các máy đo thân nhiệt, nhân lực để đảm bảo kiểm soát được những thí sinh có thân nhiệt không bình thường, hoặc các biểu hiện ho, sốt… của học sinh để có những phản ứng kịp thời, xử lý, đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh.

TP chuẩn bị một số phòng thi dự phòng tại tất cả các điểm thi để phục vụ các tình huống sắp tới (nếu có). Nếu thí sinh có biểu hiện có yếu tố dịch tễ nhưng đủ sức khỏe để thi, sẽ phối hợp với y tế tại chỗ đảm bảo cho các em thi ở phòng dự phòng nhưng phải đảm bảo an toàn cho thí sinh và các thí sinh khác tại điểm thi.

Về công tác tập huấn, Sở GD-ĐT TP.HCM đã chuẩn bị kế hoạch đảm bảo 100% cán bộ coi thi được tập huấn kĩ.

"Theo đó, ngành quán triệt với tất cả các trường cử giáo viên đi coi thi trên tinh thần "ai làm nhiệm vụ gì phải hiểu nhiệm vụ đó. Ai cũng phải học đầy đủ quy chế, những nội dung liên quan trực tiếp phải trích ra, in ra… và nắm rõ, nhằm đảm bảo nguyên tắc không ai tới điểm thi mà chưa nắm được quy chế", ông Hiếu nhấn mạnh.