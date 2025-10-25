“Phòng khám” trá hình

Theo thông tin từ tờ Công an TP.HCM chuyên trang của báo CAND, tối 24/10, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng: Nguyễn Văn Trường (SN 1993, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp), Võ Văn Đức (SN 1997, ngụ tại tỉnh An Giang), Cao Tấn Tú (SN 2000, ngụ tại TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Ngọc Thùy Linh (SN 1993, ngụ tại TP.Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại hộ kinh doanh AC International (địa chỉ: Số 19 Phan Xích Long, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh).

Trước đó, qua phối hợp kiểm tra, Công an TP Hồ Chí Minh cùng Sở Y tế TP đã phát hiện hộ kinh doanh AC International có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật, hoạt động ngoài phạm vi được cấp phép. Đây chính là “điểm mở” dẫn đến quá trình điều tra và bóc gỡ đường dây lừa đảo tinh vi.

Các đối tượng bị khởi tố

Nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đối tượng Nguyễn Văn Trường đã lập ra hộ kinh doanh AC International (theo giấy phép, chỉ được phép chăm sóc da và kinh doanh mỹ phẩm). Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Trường, nơi đây nhanh chóng bị biến tướng thành một “phòng khám” trá hình.

Các nhân viên được phân vai thành “bác sĩ”, “chuyên gia”, sử dụng áo blouse trắng, cùng hàng loạt thiết bị y tế gắn mác hiện đại để tư vấn và điều trị cho khách hàng. Trên thực tế, họ không có bằng cấp chuyên môn y khoa; thậm chí, có trường hợp nhân viên học trung cấp thú y được giao trực tiếp điều trị cho người bệnh.

Những loại thuốc tiêm, truyền cho khách hàng chỉ là nước cất, vitamin hoặc thuốc giảm đau thông thường. Việc soi chiếu, vận hành máy móc chỉ nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp, qua mắt người bệnh, không có giá trị y tế, chữa bệnh.

Thủ đoạn truyền thông tinh vi

Liên quan đến sự việc, báo Sài Gòn giải phóng cho hay, để thu hút khách hàng, nhóm đối tượng lập nhiều trang Facebook giả danh phòng khám, đặt tên có các cụm từ “Ths, Bs, Dr, chuẩn y khoa, quốc tế”.

Nội dung đăng tải được các đối tượng “phù phép” vô cùng đẹp mắt, chuyên nghiệp. Chúng lấy cắp hình ảnh của bác sĩ nước ngoài, cắt ghép video, hình ảnh có thiết bị máy móc hiện đại, cao cấp, “tây hóa”, hứa hẹn “chữa khỏi bệnh không cần phẫu thuật, trị dứt điểm đau xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy…” bằng công nghệ cao, không đau, không cần uống thuốc… để lừa dối, tạo niềm tin với khách hàng. Đồng thời, viết bài, chi tiền chạy quảng cáo rầm rộ để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.

Cơ sở AC International

Người dân khi tiếp cận những quảng cáo này được nhân viên dẫn dụ đến cơ sở. Tại đây, theo kịch bản soạn sẵn, khách hàng trải qua nhiều vòng tư vấn, được vẽ ra các gói dịch vụ từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, một số khách hàng không đủ tiền vẫn bị các đối tượng “thao túng tâm lý”, ép buộc vay tín chấp qua ứng dụng điện thoại. Thậm chí, đối tượng đến tận nhà để thu tiền dẫn đến cảnh “tiền mất, tật mang” và còn gánh thêm khoản nợ lên đến vài chục triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 2 đến tháng 7-2025, cơ sở này đã lừa đảo nhiều người bệnh, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Nạn nhân chủ yếu là người lớn tuổi, mắc các bệnh mãn tính, xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy, gout, có vấn đề nhạy cảm về nam khoa; người ở các vùng quê và từ nhiều địa phương khác.

Hiện vụ án đang được Công an TPHCM điều tra mở rộng.

Những khách hàng là bị hại của cơ sở AC International hãy đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM (địa chỉ: 243 Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa, TPHCM, số điện thoại: 0693.188.504) để trình báo và phối hợp giải quyết.