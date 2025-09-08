Liên quan vụ việc chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh bị tố hành hung, đập phá tài sản của khách hàng, ngày 8/9, Công an phường Hạnh Thông (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ điều tra, xác minh hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, nguồn tin tại Sở Y tế TPHCM cho biết, phòng Kiểm tra - Pháp chế của cơ quan này đã cử lực lượng đến làm việc với cơ sở nêu trên và những người liên quan. Kết quả làm việc sẽ sớm được Sở Y tế TPHCM công bố chính thức.

Cũng theo ghi nhận, cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, nằm trên đường Trần Thị Nghi (phường Hạnh Thông) vẫn hoạt động sau ồn ào về việc chủ cơ sở này hành hung khách hàng. Bên ngoài cơ sở có bảo vệ túc trực, còn bên trong nhân viên vẫn đón tiếp khách vào thăm khám.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của các nạn nhân, chia sẻ với báo Lao động, chị T.T.P.U. (33 tuổi, TPHCM) cho biết, sau gần một tuần xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận tại một phòng khám nha khoa ở TPHCM, sức khỏe của các nạn nhân đã có chuyển biến.

Chị U. cho biết: “Tôi mới xuất viện được hai ngày, sức khỏe vẫn còn mệt nhưng đã ổn định hơn. Riêng bạn tôi là N.T.K.T. (31 tuổi, quê Đắk Lắk) vẫn đang tiếp tục điều trị vì chấn thương cổ và đa chấn thương phần mềm”.

Theo lời kể của chị U., trong đêm ngày 3/9 cả hai người nhập viện cấp cứu, chị U. có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, bác sĩ chẩn đoán chóng mặt kịch phát lành tính, đau đầu căng cơ, tổn thương nông ở đầu do chấn thương. Trong khi đó, chị T. được xác định bị lệch đốt sống cổ và bầm tím vùng hông, vai, tay, hiện vẫn phải nằm điều trị.

Chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh tấn công khách ngày 3/9 (Ảnh cắt từ clip).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 3/9, chị N.T.T.T. (SN 1994, quê Đắk Lắk) đến cơ sở nha khoa Tuyết Chinh (49 Trần Thị Nghĩ, phường Hạnh Thông) gặp nha sĩ N.T.T.C. để trao đổi về kết quả điều trị răng không như ý.

Chị T.T. cho biết, chị niềng răng tại cơ sở này từ năm 2021. Sau hai năm, chị phát hiện răng có dấu hiệu bị nghiêng vào trong. Tháng 5 vừa qua, chị T. đi khám ở cơ sở khác và được chẩn đoán bị tiêu xương răng, phải tháo niềng sớm.

Đến tháng 8, sau khi tháo niềng, hàm răng của chị T.T. bị nghiêng vào trong, thiếu thẩm mỹ. Chị đã nhiều lần liên hệ với cơ sở nha khoa Tuyết Chinh nhưng không nhận được phản hồi.

Chiều 3/9, chị T.T. cùng một người bạn đến phòng khám để nói chuyện trực tiếp. Trong lúc lời qua tiếng lại, chị T.T. cầm điện thoại quay lại sự việc thì bất ngờ bị bà N.T.T.C. dùng gậy sắt (1,2-1,4m) đe dọa, xô ngã và giật điện thoại, ném xuống sàn nhà. Người bạn đi cùng cũng bị bà N.T.T.C. đánh.

Chị T. cho hay: "Bà C. đã dùng một cây gậy để đánh vào bụng và hông tôi. Bà ấy còn lôi tôi từ ghế sofa xuống sàn nhà, ném dép vào mặt, dùng tay cào xước da và bóp cổ".

Ngoài hành vi bạo lực, bà C. đã phá hoại tài sản của chị T. bao gồm một chiếc iPhone 11 trị giá 16 triệu đồng và một kính hiệu Gentle Monster trị giá 7,8 triệu đồng. Chị T. khẳng định có đầy đủ hóa đơn chứng minh thiệt hại.