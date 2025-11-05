TP.HCM phát cảnh báo bệnh não mô cầu, Hà Nội ghi nhận thêm 1 trường hợp

Theo thống kê của Viện Pasteur TP.HCM, đến ngày 21/9, khu vực phía Nam đã ghi nhận 27 trường hợp mắc, trong đó riêng TP.HCM có 12 ca.

Trong khi đó, Hà Nội mới đây ghi nhận thêm 1 ca mắc não mô cầu tại xã Thường Tín. Trường hợp mắc là bệnh nhân nam, 24 tuổi, chưa tiêm vắc xin phòng não mô cầu, khởi phát bệnh sốt, đau đầu, cứng gáy, chuyển vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông ngày 27/10, ngày 29/10 có xét nghiệm PCR dương tính não mô cầu. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, còn cứng gáy, tiếp xúc được. Cộng dồn năm 2025, Hà Nội ghi nhận 3 ca mắc, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 (2 ca), theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết bệnh viêm màng não do não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Bệnh có đặc tính diễn tiến nhanh chỉ trong vài giờ, với nguy cơ tử vong cao.

Bệnh xảy ra đột ngột, khởi phát với những triệu chứng nghiêm trọng như sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn và cổ cứng. Đặc biệt, người bệnh có thể xuất hiện ban xuất huyết hình sao hoặc các nốt mụn nước, lơ mơ, hôn mê. Trong các trường hợp tối cấp, bệnh có thể gây sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan, dẫn đến tử vong trong vòng 24 giờ.

Bệnh viêm màng não do não mô cầu có thể xảy ra quanh năm, nhưng thường gia tăng vào thời điểm giao mùa, nhất là ở các môi trường tập thể như nhà trẻ, trường học, ký túc xá. Vi khuẩn não mô cầu lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, thông qua tiếp xúc gần với người mang vi khuẩn khi họ ho, hắt hơi, nói chuyện.

Người mang vi khuẩn có thể không có triệu chứng nhưng vẫn là nguồn lây cho cộng đồng. Các giọt bắn chứa vi khuẩn sẽ lan truyền trong không khí, xâm nhập vào cơ thể qua mũi, họng người tiếp xúc gần. Việc lây truyền qua đồ vật là hiếm gặp nhưng vẫn có, đặc biệt khi môi trường sống không được vệ sinh sạch sẽ.

Việc chủ động phòng bệnh là cực kỳ quan trọng. Theo đó, HCDC khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Tiêm vắc xin phòng bệnh cho cả trẻ em và người lớn. Đây được xem là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất hiện nay.

- Vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, súc miệng họng bằng dung dịch sát khuẩn thông thường.

- Giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, đảm bảo thông thoáng không khí.

- Có chế độ ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường sức đề kháng để giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

- Khi phát hiện có các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, cổ cứng, hoặc phát ban, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời. Việc trì hoãn điều trị có thể dẫn đến biến chứng nặng hoặc tử vong.