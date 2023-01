TP.HCM: Một người bị đâm chết sau va chạm giao thông

Ngày 7-1, Công an TP HCM cho biết Công an quận Gò Vấp đang điều tra vụ án mạng khiến anh L.T.D (công tác tại Công an quận 10, TP HCM) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 7-1, Phạm Văn Đoan (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển xe máy chở anh Võ Minh Thiện (26 tuổi, ngụ TP HCM) chạy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về TP Thủ Đức.

Nơi xảy ra vụ việc

Khi lưu thông đến vòng xoay Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định (quận Gò Vấp) thì xảy ra va chạm với xe máy anh L.T.D.



Sau đó, anh D. và Đoan nảy sinh cự cãi, xô xát với nhau. Đoan đã dùng hung khí tấn công anh D. Thấy vậy, anh V.T.P (người dân) chạy tới khống chế Đoan thì bị đâm vào lưng.

Anh D. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.