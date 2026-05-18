TPHCM lập 5 tổ kiểm tra lưu động kiểm tra đột xuất, ngăn sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 18/5, Sở GD&ĐT TPHCM ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế. Theo kế hoạch, công tác kiểm tra sẽ được triển khai ở tất cả các khâu từ chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo đến xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo Sở GD&ĐT, việc kiểm tra nhằm kịp thời nắm tình hình tổ chức kỳ thi, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời phát hiện những bất cập trong quy định để kiến nghị điều chỉnh phù hợp. Công tác kiểm tra được yêu cầu thực hiện khách quan, công khai, không bỏ sót và không để xảy ra khoảng trống trong giám sát kỳ thi.

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT sẽ thành lập 5 tổ kiểm tra lưu động để thực hiện kiểm tra đột xuất tại các điểm thi khi có dấu hiệu vi phạm, phản ánh từ đường dây nóng hoặc các tình huống phát sinh như thiên tai, dịch bệnh. Mỗi tổ kiểm tra bố trí tối thiểu 2 cán bộ.

Bên cạnh đó, các tổ kiểm tra trực tiếp tại điểm thi cũng sẽ được thành lập với thành phần gồm lãnh đạo, giáo viên các trường THCS, THPT được điều động tham gia giám sát trong thời gian coi thi.

Sở GD&ĐT cho biết 100% công chức, viên chức tham gia công tác kiểm tra kỳ thi phải được tập huấn nghiệp vụ và hoàn thành bài đánh giá sau tập huấn trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài kiểm tra công tác coi thi, Sở cũng tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chấm thi, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT. Đồng thời bố trí lực lượng trực tiếp nhận thông tin phản ánh, hướng dẫn các đoàn kiểm tra và xử lý các tình huống phát sinh trong suốt kỳ thi.