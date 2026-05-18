Thủ tướng yêu cầu tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT an toàn, thuận lợi cho thí sinh

Theo Chỉ thị, những năm qua Kỳ thi Tốt nghiệp THPT được tổ chức ngày càng nghiêm túc, khách quan, trung thực, an toàn, cơ bản đáp ứng được mục tiêu đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và yêu cầu tuyển sinh, được xã hội đồng thuận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, công tác tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh vẫn còn những hạn chế, bất cập, trong đó một số thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận; việc chấm thi tự luận ở một số địa phương còn chưa bảo đảm tính phân loại, ảnh hưởng đến tính công bằng đối với thí sinh trên toàn quốc; tuyển sinh vẫn còn hiện tượng tuyển vượt quá quy định bảo đảm chất lượng; việc quy đổi điểm ở một số cơ sở đào tạo còn bất hợp lý.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT, các địa phương và các Bộ, ngành liên quan phối hợp chuẩn bị kỹ các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Kỳ thi, tuyển sinh năm 2026 bảo đảm an ninh, an toàn, công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi và phụ huynh.

Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sâu sát tổ chức Kỳ thi theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh; cung cấp dữ liệu tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo các nhiệm vụ trong đó có xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, bảo mật, có độ phân hóa phù hợp với mục đích Kỳ thi.

Chỉ đạo các cơ sở đào tạo công bố phương thức tuyển sinh và thực hiện tuyển sinh năm 2026 bảo đảm thống nhất, công bằng, khách quan theo hướng đánh giá đúng năng lực của người học, bảo đảm kiểm soát thống nhất chất lượng đầu vào.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động kịch bản ứng phó sự cố an ninh mạng, lộ lọt dữ liệu, sự cố kỹ thuật.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và ngân hàng câu hỏi thi, đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với lộ trình tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính theo lộ trình đã được công bố, bảo đảm chặt chẽ, an ninh, an toàn.

Giám sát các khâu trước, trong và sau của Kỳ thi, phòng ngừa hành vi gian lận dưới mọi hình thức, nhất là sử dụng công nghệ cao.

Địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi

Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tại địa phương. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ nghiêm túc, quyết liệt để tổ chức thi bảo đảm chất lượng, tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh.

Yêu cầu chỉ đạo thực hiện tốt công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi.

Phổ biến để 100% thí sinh nắm vững quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi, không vi phạm Quy chế thi; có giải pháp trong công tác coi thi nhằm phòng, chống việc sử dụng thiết bị, công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi.

Chỉ thị cũng yêu cầu các địa phương triển khai chấm thi môn tự luận nghiêm theo đúng biểu điểm, hướng dẫn bảo đảm tính phân loại, công bằng.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 11-12/6 tới với sự tham gia của hơn 1.2 triệu thí sinh trên toàn quốc.