TP.HCM xử phạt 2 trường hợp thi hộ để lấy chứng chỉ tiếng Anh B2

Ngày 18/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp có hành vi “thi thay” và “nhờ người khác thi thay” tại kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc môn tiếng Anh do Trường Đại học Văn Lang tổ chức.

Theo xác minh, do cần gấp chứng chỉ tiếng Anh bậc B2 để hoàn tất thủ tục nhận bằng Thạc sĩ nhưng không đủ năng lực và thiếu sự chuẩn bị, Đ.T.D.M đã thuê T.D.M.G tham gia kỳ thi thay mình nhằm qua mặt đơn vị tổ chức. Tuy nhiên, hành vi gian lận đã bị lực lượng chức năng phối hợp cùng nhà trường phát hiện, xử lý kịp thời.

Căn cứ quy định tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 127/2021/NĐ-CP, cả hai trường hợp trên đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, người có hành vi nhờ thi thay bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng.

Công an TPHCM khuyến cáo, hành vi thi hộ, thi thuê không chỉ làm ảnh hưởng đến tính công bằng, minh bạch trong giáo dục mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị xử lý hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành.

Lực lượng chức năng đề nghị người dân, học viên và thí sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không vì áp lực bằng cấp hay tâm lý đối phó mà thực hiện các hành vi gian lận trong thi cử. Trung thực trong học tập và thi cử chính là nền tảng của năng lực thật và giá trị thật.