TP.HCM lạnh thật rồi!

Sáng ngày 9/1, không khí mát lạnh bao trùm khắp các tuyến phố. Trên nhiều con đường trung tâm như Quận 1, Quận 3 hay khu vực phía Đông thành phố, hình ảnh người đi xe máy quàng khăn, mặc áo khoác dày xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều người cho biết đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được cái lạnh rõ rệt như vậy ở TP HCM.
Nhiệt độ vào sáng sớm vào khoảng 19 độ C
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, những ngày gần đây TP HCM liên tục xuất hiện thời tiết se lạnh vào ban đêm và sáng sớm. Nhiệt độ phổ biến dao động 20 đến 22 độ C. Riêng đêm 8 và rạng sáng 9/1, nền nhiệt tiếp tục giảm mạnh, có thời điểm xuống 17 độ C, mức thấp hiếm gặp trong khoảng 10 năm trở lại đây.
Nhiều người đã mặc áo bông ra đường
Không chỉ TP HCM, khu vực miền Đông Nam Bộ cũng ghi nhận nền nhiệt thấp hơn thường lệ. Miền Đông phổ biến từ 17 đến 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Miền Tây dao động trong khoảng 19 đến 22 độ C, riêng khu vực ven biển có nơi 23 đến 24 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất ban ngày vẫn ở mức 29 đến 32 độ C, tạo nên sự chênh lệch khá lớn giữa ngày và đêm.
Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến nhiều người dân phải điều chỉnh sinh hoạt
Theo số liệu ghi nhận, trong khoảng 10 năm gần đây, nhiệt độ thấp nhất tại TP HCM thường dao động quanh mức 19 đến 20 độ C. Ngoại trừ năm 2016 từng ghi nhận mức thấp nhất 18,2 độ C, rất hiếm khi nền nhiệt xuống sâu như đợt lạnh hiện tại
Chính vì vậy, hiện tượng thời tiết thấp nhất xuống tới 17 độ C lần này thu hút nhiều sự chú ý của người dân
Nhiều người chọn ngồi uống cà phê và các đồ ăn nóng thay vì đồ lạnh như thường lệ. Trên mạng xã hội, không ít người hào hứng chia sẻ hình ảnh “mặc áo len giữa TP.HCM”, coi đây là trải nghiệm hiếm có.
