TPHCM: Người đàn ông ngã xuống đường, bị ô tô cán qua?

Công an phường Long Bình, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Văn Tăng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 22 giờ tối 8-1, một người đàn ông trung niên chạy xe máy biển số TPHCM trên đường Nguyễn Văn Tăng, hướng từ ngã ba Gò Công sang ngã ba Mỹ Thạnh. Khi đến đoạn giao với đường số 13, phường Long Bình (đoạn gần Trường THPT Nguyễn Huệ), người đàn ông bất ngờ ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Công an phường Long Bình đã phối hợp với lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, lấy lời khai nhân chứng.

Theo người dân trong khu vực, sau khi người đàn ông ngã xuống đường, một ô tô đã cán qua người nạn nhân.

Lực lượng công an đang trích xuất camera để truy tìm ô tô liên quan.