Hà Nội: Đình chỉ hoạt động một cơ sở sản xuất gia vị

Chiều 7/1, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Sở Y tế Hà Nội) cho biết: Ngày 7/1, Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 của TP. Hà Nội đã kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại Công ty cổ phần Việt Chef (Cụm công nghiệp Lai Xá, Hà Nội). Đây là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp gia vị dạng sốt, dạng bột (nước lẩu, nước sốt).

Tại buổi kiểm tra, công ty chưa xuất trình hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của một số nguyên liệu, phụ gia thực phẩm.

Khu vực nhà xưởng xuống cấp, để nhiều phế liệu trong khu vực nhà xưởng. Tường, trần, nền khu vực sản xuất, kho bảo quản xuống cấp, bong tróc, rạn nứt, đọng nước.

Bên cạnh đó, khu vực sản xuất không được bố trí theo nguyên tắc một chiều, trang thiết bị dụng cụ xuống cấp, han gỉ, thiếu chế độ vệ sinh, dụng cụ thu gom rác thải rắn không có nắp đậy.

Đoàn liên ngành kiểm tra đột xuất Công ty cổ phần Việt Chef

Ngoài ra, kho bảo quản còn sắp xếp lộn xộn, thiếu nội quy, quy trình, thiếu chế độ vệ sinh. Kho bảo quản thực phẩm để lẫn nguyên liệu, thành phẩm, bao bì, lưu mẫu, hóa chất tẩy rửa, đồ phi thực phẩm (máy móc cũ, hỏng), phế liệu.

Đoàn kiểm tra cũng xác định một số nguyên liệu thực phẩm không có tem nhãn mác, không có ngày sản xuất, hạn sử dụng. Bên cạnh đó, công ty còn để tình trạng bảo quản chung hóa chất tẩy rửa cùng với thực phẩm, khu vực bảo quản có côn trùng, động vật gây hại (nhiều phân chuột, gián).

Một số thực phẩm tại kho không có nhãn mác, xuất xứ, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thực phẩm hết hạn sử dụng…

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục ngay các tồn tại trên.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 giao Ban chỉ đạo Công tác ATTP phường Tây Tựu và Đội Quản lý thị trường số 22 tiếp tục làm việc với cơ sở, xử lý vi phạm và báo cáo kết quả về đoàn kiểm tra liên ngành số 1 trước ngày 17/1.

Trước đó, ngày 25/12, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác An toàn thực phẩm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội Xuân năm 2026.

Theo đó, thành phố thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia của các sở, ngành như y tế, công thương, NN&MT...

Trong đợt ra quân lần này các đoàn sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất bất kỳ cơ sở nào trên địa bàn thành phố. Thời gian triển khai kéo dài từ ngày 26/12/2025 đến hết ngày 20/3/2026.