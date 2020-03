TP.HCM khẩn trương truy tìm hành khách trên chuyến bay VN0054 có người nhiễm Covid-19 "biệt tích" suốt 4 ngày qua

Ngày 11/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã có văn bản gửi trung tâm y tế các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM về việc tìm hành khách trên chuyến bay VN0054 có tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19.

Hành khách được tìm kiếm tên Groman Manthew James Knight (32 tuổi, quốc tịch Anh).

Theo thông tin ghi nhận được, ngày 2/3 hành khách này có đi trên chuyến bay VN0054 đến sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Hành khách nước ngoài tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Ngày 5/3, hành khách đến Hội An, lưu trú tại khách sạn An Hà, phường Sơn Phong, thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam). Đến ngày 7/3, hành khách rời Hội An đến TP.HCM.

Hiện hành khách này vẫn đang ở Việt Nam nhưng chưa xác định được nơi lưu trú. Người này đang ở khách sạn nhưng không chịu khai địa chỉ chi tiết.

HCDC đề nghị Trung tâm Y tế quận huyện triển khai tìm kiếm hành khách này để được cách ly đúng quy định.

Hiện vẫn chưa xác định được địa chỉ cụ thể nơi hành khách người Anh lưu trú.

Khi phát hiện được hoặc có thắc mắc, Trung tâm Y tế quận huyện vui lòng liên hệ đến đường dây nóng: 086 957 7133 để được hỗ trợ.

Trong một diễn biến liên quan, số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định tại TP.HCM là 4 ca. Trong đó còn 1 trừơng hợp dương tính.

Tổng số người nghi ngờ mắc bệnh là 102 và đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Đến hiện tại thành phố đã ghi nhận thêm 6 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30.

6 người này đã được cách ly tập trung, lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm.