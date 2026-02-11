Ngày 11-2, UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah trên địa bàn TP nhằm chủ động ứng phó, bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2026.

Máy soi thân nhiệt chuyên dụng được lắp đặt tại luồng nhập cảnh, giúp 100% hành khách được kiểm tra thân nhiệt tự động bằng hệ thống quét hồng ngoại IR Fever Warning System. Ảnh: Phan Công

Theo kế hoạch, công tác giám sát và phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu (cảng hàng không, cảng biển) trên nguyên tắc bảo đảm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; thực hiện kiểm tra thân nhiệt từ xa đối với toàn bộ hành khách nhập cảnh; khai thác đầy đủ yếu tố dịch tễ đối với các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ, đặc biệt người đến từ hoặc đi qua khu vực có nguy cơ.

Song song đó, hệ thống giám sát dựa vào cộng đồng được tăng cường; các đội đáp ứng nhanh cấp TP và phường, xã được củng cố để kịp thời điều tra dịch tễ, truy vết người tiếp xúc và kiểm soát lây nhiễm.

Ngành y tế cũng được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh trên thế giới, theo dõi sát diễn biến trong nước để chủ động tham mưu các biện pháp ứng phó phù hợp. Đồng thời, bảo đảm sẵn sàng nhân lực, thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị và phương tiện phục vụ tiếp nhận, thu dung, điều trị khi có ca nghi ngờ hoặc xác định nhiễm virus Nipah.

Song song đó, công tác tập huấn chuyên môn về chẩn đoán, điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn được tăng cường; đẩy mạnh hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện nhằm phát hiện sớm, xử trí kịp thời và bảo đảm an toàn người bệnh. Ngoài ra, tăng cường năng lực xét nghiệm, sẵn sàng thực hiện kỹ thuật PCR, giải trình tự gen để xác định virus Nipah; tổng hợp, phân tích dữ liệu dịch tễ và báo cáo theo đúng quy định.

Kế hoạch cũng yêu cầu công tác truyền thông nguy cơ được đẩy mạnh nhằm giúp người dân nhận biết sớm dấu hiệu nghi ngờ, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh và kịp thời đến cơ sở y tế khi có yếu tố nguy cơ. Đặc biệt, thống nhất thông điệp truyền thông, tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

Sở Y tế là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu, điều phối toàn diện công tác phòng, chống dịch; tổ chức giám sát tại cửa khẩu và cộng đồng; chỉ đạo phân tuyến điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn.