Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) mới đây tiếp nhận một nam bệnh nhân 20 tuổi trong tình trạng: Hôn mê sâu, suy hô hấp, tổn thương phổi nặng. Người bệnh phải đặt nội khí quản và thở máy ngay khi nhập viện.

Theo khai thác bệnh sử, người bệnh có sử dụng thuốc lá điện tử. Trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện mệt mỏi, khó thở tăng dần, sau đó ý thức lơ mơ và nhanh chóng rơi vào hôn mê. Người bệnh được điều trị tích cực bằng các biện pháp hồi sức, sau 3 ngày điều trị đã được rút ống nội khí quản, ý thức tỉnh táo và được ra viện.

Thuốc lá điện tử không “an toàn” như lời quảng cáo

Theo TS.BS Phạm Đăng Hải (Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), dung dịch trong thuốc lá điện tử không chỉ chứa nicotine mà còn bao gồm nhiều chất phụ gia, hương liệu và dung môi. Khi được làm nóng, các thành phần này có thể tạo ra các hợp chất độc hại, gây tổn thương nhiều cơ quan.

Khi sử dụng, các chất này có thể gây ngộ độc nicotine cấp; tổn thương phổi cấp tính; rối loạn thần kinh, tim mạch. Trong nhiều trường hợp, người dùng không biết chính xác mình đang hít phải những chất gì. Đáng lo ngại hơn, sản phẩm có mùi vị hấp dẫn dễ khiến người trẻ chủ quan, sử dụng thường xuyên, từ đó tăng nguy cơ ngộ độc.

Ảnh: BVCC

Dấu hiệu cảnh báo ngộ độc thuốc lá điện tử

Sau khi sử dụng, nếu xuất hiện các biểu hiện sau cần đi cấp cứu ngay:

Buồn nôn, nôn nhiều, đau đầu, chóng mặt

Khó thở, thở nhanh, đau tức ngực

Tim đập nhanh hoặc rối loạn nhịp

Co giật, lú lẫn, lơ mơ hoặc hôn mê

Đây là những dấu hiệu cho thấy độc chất đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh và hô hấp.

Theo khuyến cáo của TS.BS Phạm Đăng Hải, người dân cần lưu ý:

Không sử dụng thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào, người đang sử dụng cần chủ động ngừng sớm.

Khi có dấu hiệu bất thường, cần đi khám ngay.

Gia đình cần theo dõi, định hướng sức khỏe cho thanh thiếu niên.

Nhà trường và tổ chức xã hội cần tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử.

Ngộ độc thuốc lá điện tử có thể xảy ra ở bất kỳ ai, kể cả người trẻ khỏe mạnh. Nhận thức đúng về nguy cơ và tránh sử dụng là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe.

Box thông tin:

Các chuyên gia khuyến cáo, thuốc lá điện tử thường được quảng cáo là “an toàn hơn thuốc lá truyền thống”, tuy nhiên thực tế tại các Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc nặng, thậm chí đe dọa tính mạng sau khi sử dụng sản phẩm này.

Hiện tại, Việt Nam đã chính thức cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ ngày 01/01/2025 theo Nghị quyết 173/2024/QH15 và Nghị định 371/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, các sản phẩm này vẫn còn lưu hành trái phép trên thị trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Đáng lo ngại, một số chế phẩm có thể bị pha trộn chất ma túy dạng lỏng hoặc chất hướng thần không rõ nguồn gốc, làm tăng nguy cơ lệ thuộc và gây tổn thương nặng nề, đặc biệt với hệ thần kinh đang phát triển ở người trẻ.