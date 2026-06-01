Ngày 1-6, Công an xã Hiệp Phước, TPHCM cho biết vừa phá vụ trộm 4 điện thoại trên tàu ở sông Soài Rạp.

Trần Tấn Hạ tại cơ quan công an.

Trước đó, sáng 28-5, chị Bùi Thị Việt Trinh xem camera thì phát hiện một người đã lẻn vào tàu của chị đậu ở sông Soài Rạp, lấy đi 4 điện thoại di động, trị giá khoảng 57 triệu đồng.

Công an xã Hiệp Phước phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM vào cuộc xác định Trần Tấn Hạ, 52 tuổi, ngụ xã Hiệp Phước là nghi can nên truy xét,.

Đến 9 giờ ngày 29-5, công an phát hiện Hạ đang uống cà phê ở ấp 15, xã Hiệp Phước nên ập vào đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Hạ khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đáng chú ý, Hạ đã lợi dụng đặc điểm sông nước, đêm khuya, ít thuyền bè qua lại và sử dụng ghe gỗ nhỏ làm phương tiện thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Hạ nhanh chóng điều khiển ghe tẩu thoát khỏi hiện trường, cất giấu phương tiện gây án, sau đó lên bờ sử dụng phương tiện đường bộ để di chuyển và tiêu thụ ngay tài sản trộm cắp được nhằm đánh lạc hướng công tác điều tra, truy xét của lực lượng chức năng.



