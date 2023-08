TPHCM chiều tối có mưa rào, tin lũ khẩn cấp trên sông La Ngà - Đồng Nai

Ngày 5/8, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết hiện nay gió mùa Tây Nam chủ yếu có cường độ trung bình trên các vùng biển phía Nam.

Trên cao, nhánh phía Nam áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn Tây và nâng trục lên phía Bắc.

Thời tiết TPHCM và khu vực Nam Bộ trong những ngày tới tiếp tục có nắng, mưa đan xen. Trong đó, mưa xuất hiện nhiều vào thời gian chiều và tối.

Thời tiết trong hai ngày cuối tuần có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo dự báo, thời tiết TPHCM ngày nắng, có lúc gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác trong hai ngày cuối tuần.

Trong 24 giờ tới, vùng biển ngoài khơi TPHCM mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm từ 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4-5, sóng cao 1-2m. Biển có lúc động nhẹ.

Từ 48-72 giờ tới, trên các vùng biển ngoài khơi Nam Bộ, gió Tây Nam phổ biến có cường độ ở mức cấp 6, giật cấp 6-7. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.