TP.HCM: Cha mẹ khóa cửa bên ngoài đi làm, nhà cháy 2 em nhỏ tử vong

Sáng 24/7, đại diện UBND xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) cho biết đơn vị đã được chuyển hồ sơ cho Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên địa bàn khiến 2 trẻ nhỏ tử vong.

Danh tính 2 nạn nhân xấu số được xác định là em N.Đ.V.P (10 tuổi) và N.Đ.C.B (8 tháng tuổi).

Trước đó, vào lúc 16 giờ 22 ngày 23/7, lửa bốc lên tại một căn nhà rộng 44m2 thuộc tổ 14, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Vào thời điểm trên, căn nhà bị khóa trái từ bên ngoài, bên trong nhà có 6 trẻ em. Khi thấy lửa cháy lớn và lan nhanh, người dân tìm cách phá cửa cứu trẻ em trong nhà, đồng thời trình báo lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng tiếp cận, phong toả hiện trường và cứu các em nhỏ bị mắc kẹt

Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Lộc A và Đội PCCC Công an H.Bình Chánh đã nhanh chóng có mặt, triển khai công tác chữa cháy cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường, 4 trẻ được người dân và lực lượng chức năng ra ngoài an toàn, còn 2 em bị bỏng nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Theo người dân địa phương cho hay, căn nhà bị cháy là nhà do vợ chồng ông N.V.P. (37 tuổi) thuê, trong lúc ba mẹ và anh trai lớn đi làm khoá trái cửa bên ngoài thì xảy ra vụ việc.

"Thằng bé lớn nhất (10 tuổi) đưa được 4 đứa em ra lan can để người ở ngoài tiếp cận và cứu sống, sau đó vào cứu tiếp em nhỏ nhất (8 tháng tuổi) nhưng bị ngạt khói nên hai anh em ngất bên trong, lúc bế ra đưa đi cấp cứu là đã ngạt khói, tím tái", một người dân kể lại.





