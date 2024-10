TPHCM: Cảnh báo nguy cơ xâm nhập bệnh Marburg gây tử vong rất cao

Cuối tháng 9/2024, Bộ Y tế Rwanda ra thông báo về một dịch bệnh do vi rút Marburg, lần đầu tiên được phát hiện tại nước này. Theo thông tin cập nhật mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 11/10 đã ghi nhận tổng cộng 58 trường hợp mắc bệnh do vi rút Marburg (MVD), trong đó có 13 trường hợp đã tử vong.

Tỷ lệ tử vong theo ca bệnh là 22% đã được báo cáo tại Rwanda. Hiện có 15 trường hợp được xác nhận đã hồi phục, 30 trường hợp còn lại đang được chăm sóc tại trung tâm điều trị Marburg.

WHO đã đánh giá nguy cơ của đợt bùng phát bệnh là rất cao ở cấp quốc gia, cao ở cấp khu vực Châu Phi và thấp ở cấp độ toàn cầu, đồng thời khuyến cáo các nước không nên áp dụng bất kỳ hạn chế đi lại và thương mại nào với Rwanda trong bối cảnh dịch bệnh do vi rút Marburg đang diễn ra.

Sang thương trên cánh tay bệnh nhân bị nhiễm vi rút Marburg

Trước tình hình trên, Sở Y tế TPHCM nhận định, nguy cơ bệnh Marburg xâm nhập vào thành phố là không cao nhưng vẫn có thể xảy ra. Cụ thể, về đường hàng không, nguy cơ xâm nhập vào thành phố khá thấp khi không có đường bay thẳng và khách nhập cảnh đã được sàng lọc trước khi xuất cảnh.

Khả năng thâm nhập qua đường hàng hải là rất thấp, Rwanda chỉ có 1 cảng hàng hải tại Kigali, theo dữ liệu về tàu nhập cảnh từ tháng 1/2023 đến 30/9/2024 thì không có tàu thuyền nào trực tiếp đến TPHCM từ cảng hàng hải này. Ngoài ra, thời gian vận chuyển từ Châu Phi đến TPHCM qua đường biển thường kéo dài từ 25 đến 40 ngày, dài hơn thời gian ủ bệnh dài nhất của Marburg (21 ngày).

Để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, ngành y tế TPHCM đang tăng cường giám sát người nhập cảnh đến từ các vùng có dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, sẵn sàng các biện pháp can thiệp nếu phát hiện ca bệnh xâm nhập; khuyến cáo cộng đồng thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân để giảm lây truyền ở người.

Sở Y tế TPHCM kêu gọi người dân hạn chế đi du lịch không cần thiết ở các quốc gia đang bùng phát dịch. Đối với người đã từng đi qua các quốc gia đang có dịch, nếu phát hiện bản thân có những triệu chứng nghi ngờ bệnh, cần đi khám bệnh ngay tại các cơ sở y tế và cung cấp cho nhân viên y tế đầy đủ thông tin về lịch sử bản thân đi đến vùng có dịch bệnh để được chẩn đoán và điều trị kịp thời cũng như để hạn chế lây nhiễm.

Mặc dù WHO đánh giá nguy cơ của đợt bùng phát dịch Marburg là thấp ở cấp độ toàn cầu nhưng một số quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ đã tăng cường biện pháp y tế tại cửa khẩu nhằm kiểm soát dịch bệnh xâm nhập. Ngày 11/10 Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế Việt Nam cũng đã có văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp kiểm soát bệnh tại cửa khẩu.