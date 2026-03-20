TP Hồ Chí Minh: Tay chân miệng tăng mạnh, sốt xuất huyết giảm

Theo thống kê, từ ngày 9/3 đến 15/3 (tuần 11), TP Hồ Chí Minh ghi nhận 582 ca sốt xuất huyết, giảm 14,4% so với trung bình 4 tuần trước. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay là 12.202 ca. Một số địa bàn có tỷ lệ mắc cao trên 100.000 dân gồm An Nhơn Tây, Tây Thạnh và Tây Nam.

Trong khi đó, bệnh tay chân miệng ghi nhận 837 ca trong tuần, tăng 97,1% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tích lũy từ đầu năm đến tuần 11 là 7.294 ca. Các địa phương có tỷ lệ mắc cao gồm Long Hương, Long Điền và Thường Tân.

Thời tiết và điều kiện sinh hoạt là yếu tố thuận lợi khiến bệnh tay chân miệng gia tăng nhanh, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Nếu không kiểm soát tốt, nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian tới là hiện hữu.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Đối với sốt xuất huyết, cần diệt lăng quăng, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, ngủ màn và tránh muỗi đốt.

Với bệnh tay chân miệng, cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi, dụng cụ sinh hoạt và theo dõi sát sức khỏe trẻ. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.