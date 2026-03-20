Có 11 điều mà tôi từng rất xấu hổ khi nhắc tới hồi còn trẻ, nhưng giờ đây chúng lại "cứu vớt" tôi

Tôi đã từng xấu hổ vì quá nhiều thứ. Xấu hổ vì cần nghỉ ngơi. Xấu hổ vì đi trị liệu tâm lý. Xấu hổ vì nói "không". Xấu hổ vì sống một mình. Xấu hổ vì chưa có con, hoặc vì chưa tìm được ai để đi cùng.

Nhưng ở cái tuổi này - tuổi mà người ta hay gọi là "trung niên" như một cái gì đó cần giấu đi - tôi lại thấy mình rõ hơn bao giờ hết. Và tôi nhận ra: Những điều tôi từng xấu hổ thực ra là những điều đang vực dậy tinh thần, giữ cho tôi cảm thấy tốt hơn trong cuộc sống này. Dưới đây là 11 điều mà tôi từng xấu hổ khi nghĩ tới nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy hoàn toàn bình thường.

1. Nói "Không" mà không cần giải thích

Hồi còn trẻ, tôi không thể nói "không" mà không kèm theo ít nhất ba câu xin lỗi. Tôi sợ người ta nghĩ mình ích kỷ, sợ bị ghét, sợ làm người khác thất vọng.

Bây giờ tôi hiểu rằng "không" là một câu hoàn chỉnh. Tôi không cần giải thích tại sao tôi không thể tham dự bữa tiệc đó, không thể nhận thêm việc đó, không thể hy sinh thêm buổi tối đó nữa. Ranh giới không phải là sự từ chối, đó là sự tôn trọng bản thân. Và kỳ lạ thay, khi tôi bắt đầu nói "không" với những thứ không phù hợp, tôi mới có đủ năng lượng để nói "có" với những điều thật sự quan trọng.

2. Đi trị liệu tâm lý

Thế hệ của chúng tôi lớn lên với câu cửa miệng: "Chuyện nhỏ, đừng nghĩ nhiều". Đi gặp chuyên gia tâm lý? Đó là chuyện của người "có vấn đề". Người bình thường thì tự giải quyết lấy.

Tôi đã tự giải quyết suốt mấy chục năm. Và tôi đã kiệt sức.

Lần đầu tiên bước vào phòng trị liệu, tôi run tay. Không phải vì sợ, mà vì không biết rằng mình được phép ngồi đó và nói ra tất cả. Trị liệu không có nghĩa là bạn "điên". Nó có nghĩa là bạn đủ dũng cảm để hiểu mình hơn. Đó là hành động chăm sóc bản thân sâu sắc nhất tôi từng làm.

3. Sống một mình

"Sao mày không lấy chồng đi?" - Tôi nghe câu này nhiều đến mức nó thành tiếng vang trong đầu.

Nhưng có những năm tôi sống một mình, và đó là những năm tôi hiểu bản thân mình nhất. Tôi học được mình thích ăn gì vào buổi sáng, mình cần bao nhiêu yên tĩnh để không bị cuốn đi, mình muốn ngôi nhà của mình trông như thế nào. Sống một mình không phải là thất bại. Đó là khi bạn dừng lại đủ lâu để nghe chính mình.

4. Chọn không sinh con

Đây là điều tôi không dám nói to trong nhiều năm.

Xã hội, gia đình, bạn bè, thậm chí những người xa lạ... luôn mặc định rằng một người phụ nữ "đương nhiên" phải muốn có con. Còn nếu không muốn, thì hoặc là bạn ích kỷ, hoặc là bạn chưa "thật sự trưởng thành".

Nhưng cuộc đời là của mình, không phải của kỳ vọng người khác. Chọn một cuộc đời có chủ đích, dù đi theo hướng nào, không bao giờ là điều đáng xấu hổ.

5. Nói thật về cảm xúc của mình

"Mày đừng có nhạy cảm quá" - Tôi đã nghe câu này như một lời phê bình suốt bao nhiêu năm, cho đến khi tôi bắt đầu tin nó.

Tôi học cách mỉm cười khi được hỏi "có ổn không", dù bên trong đang tan vỡ. Học cách giấu nước mắt. Học cách "cứng rắn". Nhưng cảm xúc không bị giấu đi - chúng chỉ bị dồn vào trong và chờ chực.

Hôm nay, khi tôi cho phép mình nói "tôi đang mệt", "tôi đang buồn", "điều đó làm tôi tổn thương"... Chúng không làm tôi cảm thấy mình yếu hơn. Tôi thấy mình thật hơn. Và những mối quan hệ quan trọng với tôi đã trở nên sâu sắc hơn rất nhiều.

6. Độc thân vì lựa chọn

Có một khoảng thời gian tôi ở bên người không phù hợp chỉ vì sợ cô đơn. Sợ bị hỏi. Sợ cái nhìn của người khác.

Độc thân không phải là câu chuyện buồn. Đó là khi bạn chọn không thỏa hiệp với điều không đúng chỉ để lấp đầy một chỗ trống. Tôi hiểu cảm giác tìm thấy đủ đầy trong chính cuộc sống của mình và đó không phải là thứ cần phải xin lỗi ai.

7. Cho phép mình nghỉ ngơi

Tôi từng tự hào về việc luôn bận rộn như một huy chương. Lịch dày kín, không có ngày nghỉ, làm đến kiệt sức rồi lại tiếp tục như thể đó là bằng chứng cho thấy tôi đang sống đúng.

Rồi cơ thể tôi nói "không" theo cách mà tôi không thể phớt lờ nữa.

Nghỉ ngơi không phải là lười biếng. Đó là bảo dưỡng. Bạn không thể rót đầy cho người khác khi bình của mình đã cạn. Tôi học điều này muộn, nhưng tôi vui vì đã học được.

8. Tự ăn mừng thành công của mình

Phụ nữ chúng tôi được dạy phải khiêm tốn. Thành công thì nên nhỏ lại, nhường nhịn đi, đừng để ai nghĩ là mình "khoe khoang".

Nhưng ai sẽ nhìn nhận hành trình của bạn, nếu không phải là bạn?

Tôi bây giờ cho phép mình vui - thật sự vui - khi hoàn thành điều gì đó. Dù nhỏ hay lớn. Đó không phải là sự kiêu ngạo. Đó là sự công nhận xứng đáng cho tất cả những gì mình đã đi qua để đến được đây.

9. Quay lại học khi đã lớn tuổi

Có một điều tôi từng muốn học nhưng cứ trì hoãn vì nghĩ "muộn rồi". Rồi tôi nhận ra: muộn so với ai?

Không có giới hạn tuổi cho sự tò mò. Không có ngày hết hạn cho việc muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Bước vào một hành trình mới khi đã "lớn tuổi" - thực ra đó là một trong những hành động dũng cảm nhất một người có thể làm.

10. Về sống với gia đình

Có giai đoạn tôi cảm thấy xấu hổ khi phải nhờ đến gia đình. Như thể điều đó có nghĩa là mình chưa đủ "trưởng thành" hay "thành công".

Nhưng bây giờ tôi nhìn khác đi. Được chấp nhận trở về trong vòng tay gia đình không phải là thất bại, đó là may mắn. Nhiều người không có được điều đó. Và đôi khi, cái mà ta gọi là "bước lùi" lại chính là khoảng lặng cần thiết để ta lấy lại sức mà bước tiếp.

11. Du lịch một mình

Lần đầu tôi đặt vé đi một mình, tôi không nói với ai vì sợ họ hỏi: "Sao không có ai đi cùng?"

Nhưng chuyến đi đó đã thay đổi tôi.

Khi bạn ở một mình giữa một nơi xa lạ, bạn buộc phải tin vào bản thân. Tự quyết định, tự xử lý, tự tìm đường, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và bạn khám phá ra rằng công ty tốt nhất đôi khi chính là mình.

Lời cuối

Tôi không biết bạn đang ở đâu trên hành trình của mình. Có thể bạn vẫn đang mang nặng những xấu hổ mà người khác gán cho bạn. Có thể bạn vừa mới bắt đầu buông bỏ chúng.

Điều tôi muốn nói là: những điều bạn từng nghĩ là "điểm yếu" của mình, rất có thể chúng đang giữ cho bạn còn nguyên vẹn.

Và không bao giờ là quá muộn để sống theo cách mà bạn thật sự cần!