TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 236 tỷ đồng cho 78.500 công nhân, giáo viên thất nghiệp do ảnh hưởng dịch

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", người dân TP Hồ Chí Minh sẵn sàng hỗ trợ người nghèo từ những việc làm thiết thực nhất.

Ngày 14/4, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh (LĐTB-XH TP Hồ Chí Minh) cho biết, Sở vừa trình lên UBND TP Hồ Chí Minh về việc thực hiện hỗ trợ cho khoảng 78.500 người lao động, giáo viên mầm non bị mất việc do dịch COVID-19. Cụ thể, Sở đã hỗ trợ gần 47.000 công nhân, người lao động và khoảng 31.500 giáo viên mầm non, người chăm sóc trẻ tại các cơ sở mầm non, nhóm trẻ tư thục và ngoài công lập bị thất nghiệp. Mức hỗ trợ cho công nhân, người lao động, giáo viên mầm non là 1 triệu đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ là 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6).

Đối với người bán vé số, tính đến ngày 14/4, đã có 11/24 quận, huyện tiếp tục bổ sung danh sách người bán vé số cần hỗ trợ, nâng tổng số danh sách hỗ trợ lên hơn 18.700 người (tăng gần 1.500 người so với danh sách trước đó) với tổng số tiền hỗ trợ khoảng 14 tỷ đồng. Việc hỗ trợ người bán vé số đã xong đợt 1 (từ ngày 6 -10/4) và đợt 2 bổ sung sẽ được thực hiện ngay trong ngày 14/4 và ngày 15/4.

Đối với người thuộc diện bảo trợ xã hội, Sở đã hỗ trợ khoảng 6.300 người đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội của TP Hồ Chí Minh với mức hỗ trợ khoảng 500.000 đồng/người/tháng để cải thiện chất lượng bữa ăn, giúp người già, trẻ em tăng đề kháng trong phòng, chống dịch bệnh.