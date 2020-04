Hà Nội: 17 cán bộ chiến sĩ hết thời hạn cách ly, 1 trụ sở công an phường được hoạt động trở lại sau cách ly y tế

Ngày 14/4, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết: trong 17 cán bộ, chiến sĩ hoàn thành thời gian cách ly y tế có Trưởng Công an phường Đông Ngạc.

"Hiện chỉ còn Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc (tiếp xúc F1 với bệnh nhân nhiễm COVID-19 (BN243) đang được cách ly y tế tại bệnh viện)", lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết.

Trụ sở Công an phường Đông Ngạc đã làm việc trở lại

Cũng liên quan sự việc, ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc cho hay: Trụ sở công an phường này đã được gỡ bỏ cách ly y tế từ ngày hôm qua (13/4). Tới sáng nay, các cán bộ, chiến sỹ công an phường đã quay trở lại làm việc bình thường.

Theo Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc; kết quả xét nghiệm của phó trưởng công an phường tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 là âm tính. Do đó, theo quy định, trụ sở công an phường Đông Ngạc cũng được kết thúc cách ly y tế.

Người dân đến làm việc bình thường

Trước đó, Bộ Y tế đã công bố bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 243 tại Việt Nam là nam, 47 tuổi, cư trú tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Ngày 12/3, bệnh nhân đưa vợ đi khám bệnh tại Khoa Miễn dịch- Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai.



Ngày 30/3, bệnh nhân khai báo trạm y tế và được cách ly tại nhà ở Hạ Lôi, Mê Linh. Ngày 4/4 được lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm của CDC Hà Nội ngày 6/4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

17 cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành thời hạn cách ly

Về ca bệnh 243, ở thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) - với lịch trình di chuyển phức tạp, thời gian ủ bệnh kéo dài, ông Trần Thế Cương, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, qua rà soát, quận có 1 trường hợp F1 là Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc có tiếp xúc với bệnh nhân, sau đó về sinh hoạt với nhiều cán bộ chiến sỹ tại đơn vị.

Sau khi rà soát, toàn bộ khu vực Công an phường Đông Ngạc đã được khử khuẩn và đề nghị cách ly. Ngoài ra, quận Bắc Từ Liêm cũng đã lập danh sách, theo dõi 250 người kinh doanh bán hoa ở Tây Tự và Liên Mạc có mối quan hệ với bệnh nhân 243.