TP HCM: Học sinh các cấp nghỉ hè từ ngày 22-5

Cụ thể, thời gian kết thúc học kỳ II từ bậc mầm non đến THPT vào ngày 20-5. Tất cả các bậc học, tùy điều kiện cụ thể tại các cơ sở giáo dục sẽ thực hiện lễ bế giảng, tổng kết năm học trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 26-5, sau đó học sinh sẽ chính thức nghỉ hè.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, riêng bậc học mầm non, căn cứ nhu cầu của cha mẹ học sinh và điều kiện của đơn vị, các cơ sở giáo dục mầm non có thể cho trẻ làm quen với trường lớp trong thời gian nghỉ hè. Cũng trong khoảng thời gian hè, theo yêu cầu và điều kiện cụ thể, các trường tiểu học thực hiện các ngày hội "Ngôi trường tiểu học của em" và các hoạt động chuyển tiếp trẻ mầm non từ lớp lá sang tiểu học.

Tùy điều kiện cụ thể, các trường có thể cho học sinh nghỉ hè từ ngày 22-5

Trước những thắc mắc của phụ huynh về việc có nên cho trẻ mầm non đi học chữ trước khi vào lớp 1 trong thời gian nghỉ hè, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Mầm non, Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết phụ huynh không cần phải đưa trẻ đi học trước khi vào lớp 1, bà Điệp cho hay ở chương trình lớp lá, các cô sẽ thiên về dạy kỹ năng, chuẩn bị tâm lý cho trẻ, để trẻ hình dung trước khi vào bậc học mới như tác phong, tư thế ngồi học, các số trong phạm vi từ 1-10, phân biệt lớn hơn, nhỏ hơn... “Nếu phụ huynh có điều kiện muốn dạy thêm cho con, chỉ cần ở nhà tìm các bài tập liên quan ở chương trình lớp 1 hoặc chỉ một phần của chương trình lớp 1 để trẻ khám phá, tìm hiểu chứ không nên đi học thêm" - bà Điệp khuyến cáo.