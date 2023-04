TP HCM: Bị đám đông bao vây trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, anh công an nói lời cảm động

Clip: Anh công an bị đám đông cản trở ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ngày 3-4, mạng xã hội xôn xao clip vụ một người trong đồng phục công an bị đám đông ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) vây lại quay phim, chụp hình và ngăn người này để các em nhỏ hành nghề ảo thuật thổi lửa (ngậm xăng hoặc dầu để phun cho lửa bùng lên - PV).

Theo đoạn clip chia sẻ hơn 1 phút, một người mặc đồng phục công an đang xử lý, đưa những em nhỏ hành nghề thổi lửa về trụ sở làm việc thì bị nhiều người cố tình ngăn cản, để các em nhỏ chạy đi.

Sau đó, người này bất lực nói: "Người ta đang lợi dụng nó để kiếm tiền cho người ta. Chúng tôi đưa về để làm rõ vấn đề đó. Các anh chị đang giúp cho những người đó, hiểu hông?".

Vị này cũng nói thêm: "Đó là trẻ dưới vị thành niên, các anh chị nghĩ là con cái mình bị bắt làm vậy các anh chị biết không? Vậy mà ai cũng hỗ trợ hết á. Tụi nó không nói được, vì là trẻ dưới vị thành niên sao mà biết mà nói được. Có ai con nít mà ra ngoài đường cầm lửa mà thổi ngoài đường hông? Giờ này nó phải đi học, chứ không phải đứng đây thổi lửa cho mọi người cùng xem rồi livestream".

Nói xong, anh công an nhìn đám đông rồi lắc đầu rời đi, đôi mắt cũng đỏ ửng lên vì bức xúc. Còn đám đông thì im lặng.

Sau khi clip phát tán trên mạng xã hội, hàng ngàn người đã vào bình luận và chia sẻ đoạn clip này. Nhiều người đồng tình với câu nói của anh công an khi làm nhiệm vụ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Bạn Hoàng Kiếm Phi nêu ý kiến: "Tôi đồng ý với anh công an. Hi vọng Nhà nước có động thái ngăn chặn vì vào TP HCM mình rất bực tức khi nhìn thấy mấy hành động này. Ức mà không làm gì được". Bạn Hong Linh Nguyen cho rằng: “Giờ này chúng đang phải đi học chứ không phải đứng đây thổi lửa cho mấy người livestream” anh công an nói chuẩn quá".

Một số ý kiến khác phê phán việc đám đông vây quanh, livestream cản trở công an làm nhiệm vụ: "Cầm cái điện thoại thông minh để bù cho cái sự thông minh thiếu thốn", "Do thiếu hiểu biết mà nhiều người cứ tưởng mình làm việc tốt, hóa ra lại đang hại người"...