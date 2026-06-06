Touliver không còn quan tâm đến Tóc Tiên?

Những ngày qua, Tóc Tiên trở thành tâm điểm bàn luận khi chính thức phát hành MV người còn thương em không . Bên cạnh giai điệu và thông điệp của ca khúc, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả chính là loạt cảnh tình tứ giữa nữ ca sĩ và diễn viên Trần Ngọc Vàng. Trong MV, Tóc Tiên và bạn diễn có nhiều phân đoạn ôm ấp, gần gũi, thậm chí xuất hiện những cảnh hôn khá táo bạo. Điều này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng đây đơn thuần là yêu cầu nghệ thuật, phù hợp với nội dung sản phẩm.

Tóc Tiên ra mắt sản phẩm mới, gây chú ý với nhiều cảnh hôn bạn diễn Trần Ngọc Vàng

Trong khi đó, không ít người tiếp tục nhắc đến cuộc hôn nhân đã khép lại giữa Tóc Tiên và Touliver. Giữa thời điểm MV mới liên tục được bàn tán, động thái của Touliver cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Theo ghi nhận, nam producer hoàn toàn không xuất hiện tại họp báo ra mắt sản phẩm mới của Tóc Tiên. Trên các nền tảng mạng xã hội, Touliver cũng không có bất kỳ chia sẻ, bài đăng hay động thái nào liên quan đến MV của vợ cũ.

Thay vào đó, trang cá nhân của Touliver vẫn đều đặn cập nhật thông tin xoay quanh công việc và cuộc sống riêng. Nam producer đăng tải hình ảnh tại phòng thu, các hoạt động điều hành công việc, tập luyện thể thao và những dự án cá nhân.

Chính điều này khiến nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi liệu Touliver có đang lựa chọn cách đứng ngoài mọi ồn ào liên quan đến vợ cũ. Sau khi chính thức xác nhận ly hôn, cả Tóc Tiên lẫn Touliver đều giữ thái độ văn minh, hạn chế nhắc đến đối phương trước công chúng. Hai người không công khai mâu thuẫn, không lên tiếng trách móc hay tạo ra bất kỳ cuộc khẩu chiến nào trên mạng xã hội.

Touliver chỉ tập trung vào công việc

Anh không chúc mừng, không có bất kì chia sẻ nào liên quan đến vợ cũ

Với Touliver, sự im lặng này cũng được xem là điều không quá bất ngờ. Nam producer vốn nổi tiếng là người kín tiếng trong showbiz, hiếm khi chia sẻ quan điểm về những vấn đề đời tư. Ngay cả trong giai đoạn hôn nhân với Tóc Tiên, anh cũng rất ít khi xuất hiện trên truyền thông hoặc công khai bày tỏ cảm xúc trước các sự kiện liên quan đến cuộc sống cá nhân.

Sau khi ly hôn, Touliver gần như tập trung toàn bộ thời gian cho âm nhạc và các dự án kinh doanh riêng. Nam producer duy trì công việc tại công ty, tiếp tục sản xuất âm nhạc và đồng hành cùng các nghệ sĩ thân thiết. Những hình ảnh được anh chia sẻ gần đây cho thấy cuộc sống khá ổn định, kín đáo và không bị ảnh hưởng bởi những bàn tán trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Tóc Tiên đang dần trở lại mạnh mẽ với các hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ liên tục xuất hiện trong các dự án âm nhạc mới, tham gia chương trình truyền hình và tích cực tương tác với người hâm mộ. Việc phát hành sản phẩm mới được xem là dấu mốc đáng chú ý của cô sau những biến động trong đời sống cá nhân.

Touliver vốn kín tiếng, ít chia sẻ thông tin cuộc sống riêng trên MXH

Lý do Tóc Tiên và Touliver ly hôn

Tóc Tiên và Touliver nên duyên từ một chương trình âm nhạc, ban đầu cả hai yêu kín tiếng đến sau khi kết hôn mới thoải mái chia sẻ cuộc sống hơn. Cả hai không xây dựng hình ảnh quá hào nhoáng, mà chia sẻ với khán giả những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày trong căn biệt thự chung. Touliver nhiều lần đăng ảnh "dìm vợ" đầy hài hước, còn Tóc Tiên là một bà nội trợ đảm đang chăm sóc chồng bằng những bữa ăn xịn như nhà hàng. Vì thế, khi Tóc Tiên và Touliver ly hôn khiến nhiều người tiếc nuối.

Tóc Tiên và Touliver còn thể hiện sự tử tế qua cách nhắc về nhau sau khi ly hôn. Tóc Tiên nhắn nhủ Touliver: "Em muốn gửi lời chân thành nhất đến anh- người đồng hành 10 năm của em: Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình".

Touliver cũng chia sẻ: "Gửi đến một chương đẹp đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn trân trọng".

Tóc Tiên từng chia sẻ lý ly hôn trong văn minh, tôn trọng đối phương

Trong lần gần nhất chia sẻ về tình trạng với Touliver sau thông báo ly hôn, Tóc Tiên chia sẻ: "Tiên rất mong vị có thể thấu hiểu tất cả nội dung Tiên đã chia sẻ trong lần thông báo 2 tuần trước. Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em bạn bè. Tiên tha thiết thương mong mọi người tôn trọng sự riêng tư tối thiểu và không gian cá nhân của cả hai".

Sau tan vỡ, Tóc Tiên và Touliver có cuộc sống trái ngược nhau

Ảnh: FBNV