Teach You a Lesson chiếm top 1 toàn cầu quá nhanh quá nguy hiểm, cả MXH gào thét đòi có phần 2

Chỉ sau một tuần phát hành, Teach You a Lesson đã tạo nên cơn địa chấn trên Netflix toàn cầu. Từ một dự án từng vấp phải không ít tranh cãi trước khi lên sóng, bộ phim hiện không chỉ thống trị các bảng xếp hạng quốc tế mà còn khiến mạng xã hội liên tục xuất hiện những lời kêu gọi sản xuất mùa 2.

Ngày 12/6 (giờ địa phương), theo dữ liệu từ FlixPatrol, trang thống kê bảng xếp hạng các nền tảng OTT toàn cầu, Teach You a Lesson đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng chương trình truyền hình toàn cầu của Netflix. Đây là bảng xếp hạng tổng hợp giữa các tác phẩm nói tiếng Anh và không nói tiếng Anh.

Tác phẩm ghi nhận 795 điểm trong ngày 12/6, đứng đầu tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Bangladesh, Brazil, Qatar, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều thị trường khác. Không chỉ vậy, bộ phim còn xếp hạng 2 tại các thị trường lớn như Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Mexico; đứng thứ 4 tại Italy; hạng 8 tại Mỹ và Anh. Đáng chú ý, Teach You a Lesson đã góp mặt trong Top 10 của toàn bộ 93 quốc gia nơi Netflix đang cung cấp dịch vụ chính thức, cho thấy sức hút mạnh mẽ với khán giả toàn cầu.

Ra mắt toàn bộ 10 tập vào ngày 5/6, Teach You a Lesson kể về những hoạt động mạnh tay của Cục Bảo vệ Quyền Giáo viên, cơ quan được thành lập nhằm bảo vệ quyền lợi của giáo viên và môi trường giáo dục Hàn Quốc trước những hành vi vượt quá giới hạn từ học sinh, phụ huynh và cả giáo viên. Với những màn "giáo dục đích đáng" thẳng thắn và mạnh mẽ, bộ phim nhanh chóng trở thành chủ đề nóng ngay sau khi phát hành.

Tuy nhiên, hành trình đi đến thành công của tác phẩm không hề dễ dàng. Ngay từ khi công bố dự án chuyển thể từ webtoon cùng tên, bộ phim đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Nguyên tác từng bị chỉ trích vì chứa các yếu tố phân biệt chủng tộc, kỳ thị phụ nữ và bạo lực quá mức, thậm chí bị ngừng phát hành ở một số thị trường nước ngoài. Tại Hàn Quốc, một tổ chức giáo viên từng tổ chức biểu tình phản đối việc sản xuất bộ phim. Trong giai đoạn phát triển dự án, Kim Nam Gil cũng từng được cân nhắc cho vai chính nhưng cuối cùng không tham gia.

Sau khi Kim Moo Yul đảm nhận vai Na Hwa Jin, bộ phim hoàn tất sản xuất và chính thức ra mắt khán giả. Theo đánh giá của giới quan sát, phiên bản truyền hình đã lược bỏ nhiều chi tiết gây tranh cãi từ nguyên tác, qua đó trở thành một ví dụ thành công về chuyển thể. Nhờ vậy, tác phẩm nhận được phản hồi tích cực không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở nhiều thị trường quốc tế.

Theo số liệu chính thức từ Netflix, chỉ sau 3 ngày phát hành, Thiết Quyền Giáo Dục đã đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh. Độ phủ sóng của bộ phim tiếp tục tăng mạnh khi ngôi sao WWE kiêm diễn viên John Cena bất ngờ đăng tải hình ảnh của Kim Moo Yul lên mạng xã hội cá nhân, khiến công chúng càng thêm tò mò về tác phẩm.

Trong buổi phỏng vấn với JoyNews24 ngày 12/6, Kim Moo Yul thừa nhận anh hoàn toàn bất ngờ trước thành công quốc tế của bộ phim.

"Tôi rất vui, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đây là điều cần được nhìn nhận nghiêm túc. Trước khi phim phát hành, chúng tôi kỳ vọng khán giả trong nước sẽ đón nhận tích cực. Nhưng tôi không ngờ tác phẩm lại có thể lan tỏa mạnh mẽ ra quốc tế như vậy", nam diễn viên chia sẻ.

Theo Kim Moo Yul, điều khiến anh xúc động nhất là những phản hồi từ những người đang làm việc trong ngành giáo dục ở nhiều quốc gia khác nhau.

"Một giáo viên ở Malaysia nói rằng họ rất đồng cảm với câu chuyện và rất mong có mùa hai. Khi thấy nhiều người đồng cảm với bộ phim, tôi nhận ra rằng tâm thế của những người làm giáo dục là giống nhau ở khắp nơi, và mọi người đều có thể đồng cảm với cả giáo viên lẫn học sinh", anh cho biết.

Nam diễn viên cũng tiết lộ lượng người theo dõi trên mạng xã hội của anh đang tăng khoảng 200.000 người mỗi ngày kể từ khi bộ phim bùng nổ toàn cầu.

Bên cạnh thành tích ấn tượng, câu chuyện về John Cena cũng trở thành chủ đề được nhiều khán giả quan tâm. Kim Moo Yul cho biết anh là người hâm mộ WWE từ nhỏ và luôn ngưỡng mộ John Cena.

"Tôi từng dán poster lên tường, đặt mua tạp chí và thuê băng video để xem. Khi anh ấy đăng ảnh của tôi, tôi vừa buồn cười vừa nghĩ không biết mình có nên đăng ảnh anh ấy đáp lại hay không. Cuối cùng tôi chỉ để lại một bình luận", nam diễn viên kể.

Thậm chí, anh còn hài hước bày tỏ mong muốn: "Nếu có mùa hai, tôi rất muốn John Cena xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt".

Trước những tranh cãi từng bủa vây dự án, Kim Moo Yul cho biết ê-kíp không né tránh các ý kiến trái chiều mà liên tục tự kiểm tra chính mình trong suốt quá trình sản xuất.

"Ngay từ đầu, đạo diễn, đội ngũ sản xuất và tôi đã liên tục thảo luận về những lo ngại mà công chúng có thể có đối với dự án. Trong quá trình quay phim, chúng tôi luôn tự hỏi liệu mình có đang đi chệch hướng hay xa rời điều muốn truyền tải hay không", anh chia sẻ.

Với thành tích mà bộ phim đã đạt được, không chỉ người hâm mộ chính ê-kíp sản xuất cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục câu chuyện của Teach You a Lesson. Trước làn sóng yêu cầu thực hiện mùa 2 ngày càng mạnh mẽ từ khán giả toàn cầu, đạo diễn Hong Jong Chan trong một cuộc trò chuyện với truyền thông đã cho biết hiện chưa có bất kỳ cuộc thảo luận cụ thể nào về phần tiếp theo. Dù vậy, ông khẳng định bản thân rất mong muốn được tiếp tục dự án.

“Hiện tại chưa có thảo luận cụ thể nào về mùa 2, nhưng tôi nhất định rất muốn thực hiện nó”, đạo diễn chia sẻ. Ông cũng hài hước nói thêm: “Tôi cần sự hỗ trợ từ các phóng viên”, khiến không khí buổi phỏng vấn trở nên sôi động. Ngoài ra, ông cho biết thêm: “Đây là tác phẩm kể câu chuyện từ góc nhìn của nạn nhân. Thay vì gửi đi thông điệp trực tiếp yêu cầu Sở Giáo dục hay Bộ Giáo dục phải thay đổi thế giới, tôi muốn mang lại sự an ủi và đồng cảm cho ai đó thông qua thiết lập mang tính giả tưởng là Cục Bảo vệ Quyền hạn Giáo viên”. Khép lại cuộc trò chuyện, đạo diễn một lần nữa nhấn mạnh mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng tác phẩm: “Nếu có cơ hội, tôi rất muốn quay trở lại với mùa 2”.

Hiện tại, cùng với thành tích thống trị Netflix toàn cầu, những phản hồi tích cực từ khán giả quốc tế và làn sóng mong muốn bộ phim tiếp tục được sản xuất, Teach You a Lesson đang trở thành một trong những hiện tượng truyền hình nổi bật nhất của Netflix năm 2026. Còn với người hâm mộ, câu hỏi được nhắc đến nhiều nhất lúc này có lẽ là: bao giờ mùa 2 mới được bật đèn xanh?

Phản hồi của netizen:

- Phim dài như "Cô dâu 8 tuổi" cũng được.

- Mỗi nước gửi 5 case tiêu biểu của nước mình thì đủ kịch bản đến mùa 10 luôn

- Xứng đáng top 1, tập 5 phụ huynh thoại câu nào tôi nổi điên câu đó.

- Nếu có phần 2, tôi chỉ mong 1 tuần phát 5 tập là được rồi và tổng 50 tập cho 10 tuần, chỉ vậy thôi hic.

- Phim này có thể làm nhiều phần được, vì mỗi tập là 1 vụ án nên kịch bản cũng dễ viết.

- Việc ông nhắc đến khả năng làm mùa 2 cũng cho thấy dự án vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển nếu được tiếp tục đầu tư và khai thác.

- Mấy phần cũng được, giữ nguyên dàn cast là được.

- Phim còn hot hơn cả Weak Hero Class 1 và The Glory hồi trước mà không có mùa 2 thì hơi vô lý.

- Bộ phim mà ghét dàn phản diện đến thế! Tập 3 cũng ghét nhưng sau khi biết lý do nó trở thành như vậy thì thấy tội nghiệp. Ghét nhất là tập 5 đến tập 6, cái thằng ở tập 6 cái nét nó láo lếu, câng câng vãi.