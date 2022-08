Top thực phẩm khiến não bộ già siêu nhanh, muốn 50 tuổi não vẫn như người 30 thì hãy hạn chế ăn!

Tất cả chúng ta đôi khi đều rơi vào tình trạng quên tên một việc gì đó, đánh mất chìa khóa hay thất lạc điện thoại thậm chí là quên một ai đó... Tình trạng sương mù não đôi khi rất phổ biến và có nhiều tác nhân tiềm ẩn gây nên như thiếu ngủ, căng thẳng, dùng thuốc hoặc bị trầm cảm... Do đó rất khó để biết não bạn có thực sự lão hóa nhanh hay không.



Thế nhưng, có một điều chắc chắn, thói quen ăn uống kém lành mạnh theo thời gian sẽ đẩy nhanh quá trình suy giảm trí nhớ cũng như các dấu hiệu khác của việc suy giảm chức năng nhận thức liên quan đến tình trạng lão hóa não bộ.

BS Uma Naidoo (bác sĩ chuyên khoa tâm thần và dinh dưỡng, đồng thời là giám đốc tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts) cho biết: "Những gì chúng ta ăn ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể, trong đó có não bộ".

Ăn một suất khoai tây chiên kiểu Pháp sẽ không làm bạn ngán ngẩm. Nhưng việc thường xuyên ăn những thực phẩm không lành mạnh này có thể làm tổn hại đến trí não cũng như làm tăng khả năng mắc các chứng rối loạn khác liên quan đến lão hóa. Chẳng hạn như bệnh tim, tiểu đường type 2 và ung thư.

Top thực phẩm khiến não bộ già siêu nhanh, muốn 50 tuổi não vẫn như người 30 thì hạn chế ăn!

1. Thịt đỏ

Ăn thịt đỏ điều độ sẽ tốt cho sức khỏe nhưng ăn quá nhiều thì não bộ của bạn sẽ bị lão hóa nhanh. Một trong những cách thức ăn ảnh hưởng đến chức năng nhận thức là thông qua kết nối não - ruột.

Khoa học cho thấy sự kết hợp không cân bằng giữa các vi khuẩn lành mạnh và không lành mạnh trong hệ vi sinh vật của chúng ta có thể ảnh hưởng đến các chất hóa học trong não bộ. Đặc biệt là các hóa chất thần kinh như noradrenaline, serotonin và dopamine, ảnh hưởng đến học tập và khả năng ghi nhớ.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu cho thấy, ăn thịt đỏ quá mức có thể làm tăng mức trimethylamine N-oxide (TMAO), một sản phẩm phụ của quá trình chuyển hóa vi khuẩn đường ruột. Mức TMAO cao có thể làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Hệ vi sinh vật không lành mạnh cũng có liên quan đến chứng viêm mãn tính, bao gồm cả viêm não, có thể ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến não. TS Naidoo viết trong cuốn sách This is Your Brain on Food: "Những thay đổi trong vi khuẩn đường ruột có thể làm tăng sự lắng đọng amyloid, do đó góp phần gây ra bệnh Alzheimer".

2. Đường mía và xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao

Ngoại trừ đường fructose lành mạnh trong các loại trái cây, hàm lượng fructose cao trong đường mía và xi-rô ngô lại cực kỳ có hại. Đây là chất làm ngọt dạng lỏng rẻ tiền mà các nhà sản xuất thực phẩm thêm vào thực phẩm chế biến để cải thiện hương vị, giúp bạn ăn được nhiều hơn.

Chúng được sử dụng nhiều trong những loại nước ngọt, kẹo, gia vị, nước xốt salad, súp đóng hộp, bánh nướng, bánh mì ổ cũng như nhiều thực phẩm chế biến khác... Đây chính là nguyên nhân khiến não bộ già nhanh nếu bạn ăn quá nhiều trong khoảng thời gian kéo dài.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết, nghiên cứu trên các loài gặm nhấm cho thấy, việc sử dụng một liều lượng lớn fructose có thể làm thay đổi khả năng phát tín hiệu của các tế bào não, gây mất trí nhớ và gián đoạn việc học tập.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Fernando Gomez-Pinilla, một nhà nghiên cứu của UCLA, nói với Science Daily: "Ăn một chế độ ăn nhiều fructose trong thời gian dài sẽ làm thay đổi khả năng học và ghi nhớ thông tin của não bộ".

3. Thực phẩm siêu chế biến

Một nghiên cứu gần đây cho thấy, việc tiêu thụ hơn 20% lượng calo hàng ngày từ thực phẩm siêu chế biến làm tăng khả năng suy giảm nhận thức, suy giảm trí nhớ cực nhanh.

Nghiên cứu xác định, càng ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến, dù nam hay nữ cũng giảm 28% khả năng ghi nhớ, chú ý, khả năng nói trôi chảy... Thực phẩm siêu chế biến bao gồm thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn, khoai tây chiên và bánh quy, kem, bánh mì mua tại cửa hàng, đồ ăn nhanh đóng gói...

4. Thực phẩm chiên rán

Thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ như khoai tây chiên, gà chiên, jalapeno poppers chiên, bánh quy Oreo tẩm bột chiên giòn, đậu bắp chiên... gây lão hóa não bộ cực nhanh.

Chúng cũng là một trong những loại thực phẩm dễ gây viêm nhất mà bạn có thể ăn. Mối liên hệ giữa thực phẩm chiên và chứng viêm mạch máu đã được thiết lập rõ ràng từ các nghiên cứu khác. Tạp chí Khoa học Dinh dưỡng nhận định, những người tham gia có chế độ ăn bao gồm nhiều thực phẩm chiên nhất đạt điểm thấp nhất trong các bài kiểm tra về trí nhớ và nhận thức.

Ăn gì giúp não bộ trẻ trung "bất chấp tuổi tác"?

1. Rau xanh

Casey Kelley, chuyên gia y khoa, người sáng lập kiêm giám đốc Viện y học tích hợp tại Chicago cho biết, các loại rau xanh như cải xoăn, rau chân vịt và súp lơ xanh sở hữu những chất cần thiết giúp giữ cho não luôn hoạt động hiệu quả.

2. Quả mọng

Không chỉ làm cho thực phẩm đẹp mắt, flavonoid trong quả mọng còn có khả năng cải thiện trí nhớ. Bài viết đăng trên Tạp chí Frontiers in Aging Neuroscience vào năm 2019 đã chỉ ra, chất này hỗ trợ giao tiếp giữa các tế bào thần kinh bằng cách ngăn chặn các phản ứng gây hại.

3. Các loại hạt

Các loại hạt cung cấp axit béo omega-3, chất béo có lợi giúp duy trì sức khỏe não bộ. Chất này cũng cần thiết cho quá trình vận chuyển oxy tới não.

Vitamin E, kẽm và selen trong các loại hạt đều sở hữu đặc tính chống oxy hóa. Những chất dinh dưỡng này có khả năng "thu nạp" các gốc tự do trong cơ thể, từ đó ngăn chặn tình trạng mất cân bằng oxy hóa.

4. Cá béo

Không chỉ hỗ trợ chức năng não, omega-3 dồi dào trong các loại cá béo còn giúp giảm mức độ protein beta-amyloid trong máu. Trên khi đó, hàm lượng beta-amyloid tăng cao có liên quan đến chứng sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer.

5. Sô cô la đen

Theo bài viết trên Tạp chí Frontiers in Nutrition vào năm 2017, sô cô la đen ít đường giàu chất chống oxy hóa flavonoid, giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ bằng cách thúc đẩy khả năng tái tạo của các tế bào thần kinh. Chúng cũng góp phần bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi bị hư hại.

6. Trà

Nhờ sở hữu hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, một số loại trà như trà xanh, trà đen đem lại lợi ích cho sức khỏe não bộ và giúp duy trì sự tập trung, tỉnh táo.

