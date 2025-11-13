Danh tính cô gái vừa bước ra sân pickleball đã khiến tất cả trầm trồ: "Ôi thôi chết, sao lại có người hoàn hảo cỡ này"

Đó chính là Giang Phạm, gái xinh đến từ Hà Nội và hiện đang là người mẫu ảnh tự do tại TP.HCM. Cô nàng sở hữu 62k người theo dõi trên TikTok và cũng là một hot Instagram với gần 70k lượt theo dõi.

Trên MXH, Giang Phạm thường xuyên nhận được sự chú ý mỗi khi đăng tải clip trên sân pickleball. Cô nàng được nhiều người khen ngợi bởi nhan sắc hút hồn, đẹp không góc chết dù chơi thể thao “quần quật”. Không những thế, Giang Phạm còn được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân picklebal" với visual sáng bừng, body cuốn hút.

Danh tính cô gái vừa bước ra sân pickleball đã khiến tất cả lấn cấn: "Ôi thôi chết, sao lại có người hoàn hảo cỡ này"

Sắc vóc ấn tượng của Giang Phạm trên sân pickleball

Sở dĩ các đoạn clip của Giang Phạm đều có tời hàng trăm nghìn lượt xem là bởi cô nàng đã đẹp gái còn đánh pickleball hay. Netizen bình luận, cô nàng diện đồ kín đáo nhưng vẫn toát lên sự quyến rũ, đã vậy đường bóng cũng nét nèn nẹt, hết lực và chính xác. Cộng đồng mạng bày tỏ nhìn Giang Phạm chơi pickleball cũng muốn đứng dậy ra sân ngay tức khắc vì quá cuốn.

Được biết, cô bắt đầu tập bộ môn này từ năm 2024. Thời điểm bắt đầu, Giang Phạm đầu tư tập với huấn luyện viên, chú trọng vào các bước đánh cơ bản. Sau một thời gian chơi pickleball quen tay, Giang Phạm cũng xuất hiện trong nhiều giải đấu KOL và giành được một số thành tích nhất định.

Giang Phạm chơi pickleball được khoảng gần 1 năm

Trên trang cá nhân của mình, Giang Phạm thường đăng tải loạt hình chơi pickleball cùng bạn bè hay những khoảnh khắc “phong thần” trong các giải đấu. Bên cạnh đó, loạt ảnh đời thường của Giang Phạm cũng cực đỉnh khiến ai xem cũng không rời mắt.

Bên cạnh công việc người mẫu ảnh, Giang Phạm dành nhiều thời gian cho bản thân. Cô chăm chỉ luyện tập thể thao như tập gym, ăn uống theo đúng chế độ khoa học để giữ dáng. Ngoài ra, Giang Phạm cũng khiến dân tình trầm trồ vì có cuộc sống sang chảnh, check-in nhiều nơi đắt tiền và có niềm đam mê lớn với đồ hiệu.

Nữ người mẫu thường luyện tập thể thao, chế độ ăn khoa học để giữ dáng

Cô sở hữu cuộc sống sang chảnh, dùng nhiều đồ hiệu, check-in nhiều địa điểm đắt đỏ

Ảnh: FBNV