“Bùng nổ visual”: 140 “em xinh” xuất hiện trong giải đấu pickleball dành cho nữ hot nhất TP.HCM!

Không chỉ là giải đấu, đây thực sự là một bữa tiệc sắc đẹp – năng lượng – thời trang, nơi từng khoảnh khắc đều đủ khiến người xem… đứng hình vài nhịp - Clip: Di Anh

Tiến vào quầy check in là hàng trăm “em xinh” tươi tắn và tràn đầy năng lượng

Không phải doanh nghiệp lớn, không phải đơn vị thể thao chuyên nghiệp - BTC giải đấu chỉ là những nữ KOL mê Pickleball một cách nghiêm túc và làm việc một cách… cũng nghiêm túc không kém. Chính bộ ba này là người đã tạo nên Em Xinh No Dink mùa 1, diễn ra vào 9 vừa qua.

Sau mùa đầu “bùng nổ ngoài dự đoán”, BTC “lên đời” giải đấu, cho ra mắt Em Xinh Dink Đỉnh với quy mô gấp đôi, số lượng vận động viên tăng gần gấp ba, cùng hàng chục nhà tài trợ đồng hành.

Những cô gái xinh đẹp nằm trong Ban tổ chức giải đấu - Đây cũng là những người đứng sau Em Xinh No Dink, diễn ra ngày 6/9 vừa qua, gây sốt với gần 70 vận động viên nữ.

Từ 12h trưa, mỗi “em xinh” bước vào khu check–in là một thần thái khác nhau, một outfit khác nhau và một nguồn năng lượng “tươi rói” khác nhau. Người chưa kịp khởi động cổ tay nhưng đã khởi động… camera; người chưa biết lát nữa partner là ai nhưng đã biết chắc một điều: ảnh hôm nay phải lên được ít nhất 3 post.

Ở khu vực chụp ảnh và nhận quà từ nhà tài trợ, không khí phải gọi là vui như hội làng: chị em thay nhau “ghi danh”, đeo vòng tay (theo trình A và trình B), nhận quà xịn, rồi đứng vào photobooth pose từng góc một. Chỉ sau 30 phút, lượng ảnh xuất kho đã đủ để dựng thành slideshow dài 3 phút.

Hoa hậu doanh nhân Kimmy Bùi - “Cây hài” của giải đấu

Quà cáp ê hề cho các VĐV tham dự giải

Không khí rộn ràng khai mạc giải đấu

Ở đây không có gì ngoài gái xinh!

Đến phần bốc thăm thi đấu, vibe lại đổi sang “hồi hộp nhưng vẫn phải đẹp”. Tất cả chen nhau chờ đọc tên: ai bắt cặp với ai? Có trúng partner quen không? Có ghép với “chị đẹp” từng viral cú smash thần thánh không? Và thế là, ở góc này có tiếng hú hét vui mừng, góc kia có tiếng cười “ê thôi partner nào cũng ổn, miễn chị em mình vô sân vui vẻ là được”.

Nhiều cô gái chỉ mới chơi Pickleball vài tháng, nhưng tinh thần xông xáo, không ngại va chạm khiến không khí các trận đấu ở trình B cũng trở nên sôi động. Còn những tay vợt kinh nghiệm hơn ở trình A thì tận dụng từng đường bóng, từng cú phản công để tạo nên màn trình diễn cuốn hút không thua gì giải chuyên nghiệp.

Cao Quyên - Cô gái có lối đánh mạnh mẽ và quyết tâm chiến thắng cao độ. Với những đường bóng phát xoáy và nặng, Quyên nhận được giải phụ "Em xinh serve đỉnh"

"Em xinh đầu tư đỉnh" thuộc về VĐV Dung Ngô

Những khoảnh khắc đẹp của các cô gái trên sân

Với 140 gương mặt xinh đẹp ở cùng mộ giải đấu, thật khó để nói đâu là khoảnh khắc nổi bật nhất. Có người hút mắt bởi vẻ sắc sảo, có người gây thiện cảm bằng nụ cười hiền, có người lại khiến ống kính không thể rời vì thần thái lạnh nhưng vô cùng quyến rũ.

Không chỉ đến để tranh tài, nhiều vận động viên xem đây là dịp gặp gỡ, kết nối và lan tỏa tinh thần sống tích cực. Các chị chia sẻ rằng chỉ cần bước vào sân bóng đã cảm thấy như mình trẻ hơn vài tuổi, năng lượng hơn và tự tin hơn.

Trên sân có người thắng người thua, nhưng khi rời sân, tất cả đều mang theo một thứ quý giá hơn: cảm giác được sống hết mình, được đẹp theo cách bản thân mong muốn, được hòa vào một cộng đồng phụ nữ mạnh mẽ, khoẻ khoắn và truyền cảm hứng.

Từ bán kết đến chung kết của 2 trình A và B đều là những trận đấu giằng co, so tài nghẹt thở

Đôi nữ vô địch seri A có màn thể hiện xuất sắc với 7 trận toàn thắng trong suốt giải đấu