Top 5 siêu phẩm "vừa xem vừa loạn" nhưng rần rần cõi mạng mùa hè này: Rốt cuộc có gì mà cuốn đến thế?

Mùa hè 2026 chứng kiến màn ảnh Hoa ngữ liên tục xuất hiện nhiều bộ phim mới, từ ngôn tình hiện đại, dân quốc đến cổ trang, phiêu lưu. Dựa trên kết quả bình chọn của khán giả, dưới đây là 5 bộ phim được đánh giá có sức hút mạnh, khiến người xem càng theo dõi càng khó dứt ra.

1. Chó Hoang Và Xương

Đứng đầu danh sách là Chó Hoang Và Xương, bộ phim gây chú ý ngay từ những tập đầu nhờ câu chuyện tình cảm đầy giằng xé giữa Trần Dị (Tống Uy Long) và Miêu Tĩnh (Trương Tịnh Nghi). Họ quen biết nhau vì cha mẹ, nhưng ban đầu Trần Dị lại không có thiện cảm với Miêu Tĩnh. Sau cái chết của cha Trần Dị và sự biến mất của mẹ Miêu Tĩnh, cả 2 buộc phải dựa vào nhau để trưởng thành. Tình cảm cũng dần nảy sinh nhưng đúng lúc Miêu Tĩnh chuẩn bị bày tỏ, Trần Dị lại bất ngờ bị cuốn vào một vụ án phóng hỏa.

Bộ phim được yêu thích nhờ cách xây dựng bầu không khí mập mờ, giằng co thay vì liên tục lạm dụng những tình tiết ngọt ngào. Sức hút của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi cũng là một trong những lý do khiến nhiều khán giả không thể dừng xem.

2. Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn

Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn vẫn tạo được sức hút lớn nhờ màn kết hợp của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên. Phim lấy bối cảnh dân quốc, xoay quanh mối tình nhiều đau khổ giữa Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố. Gặp lại sau khi chia xa, Nhậm Tố Tố lại trở thành vị hôn thê của anh trai Mộ Dung Thanh Dịch, đẩy cả 2 vào mối quan hệ vừa yêu vừa hận.

Nội dung phim được nhận xét có nhiều tình tiết đáng xem nhưng cách kể chuyện khá nhanh, thậm chí khiến một bộ phận khán giả cảm thấy giống phim ngắn và hơi rời rạc. Tuy vậy, nhan sắc cùng chemistry của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên vẫn giúp bộ phim giữ được lượng người theo dõi ổn định.

3. Cửu Môn

Cửu Môn là phần tiếp nối của Lão Cửu Môn, đồng thời mở rộng thế giới của series Đạo Mộ Bút Ký. Câu chuyện bắt đầu khi tình hình ở Trường Sa trở nên phức tạp. Trương Khải Sơn và Ngô Lão Cẩu hợp tác, cùng Hoắc Tiên Cô và những người trong Cửu Môn bước vào một cuộc phiêu lưu mới đầy kỳ bí nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.

Trần Vỹ Đình tiếp tục được khen ngợi với vai Trương Khải Sơn sau 10 năm kể từ Lão Cửu Môn, trong khi Tăng Thuấn Hy mang đến một phiên bản Ngô Lão Cẩu trẻ trung hơn. Dàn nhân vật được xây dựng với những bí mật riêng, giúp mạch phim luôn có những diễn biến khó đoán.

4. Tước Cốt

Với những khán giả yêu thích mô-típ cưới trước yêu sau, Tước Cốt là một trong những bộ phim cổ trang đáng chú ý của mùa hè năm nay. Nội dung xoay quanh Tiêu Vô Y (Hầu Minh Hạo) - thế tử phủ Tĩnh An Vương và Tạ Gia Ngư (Ngải Mễ), người bị ép gả vào phủ với thân phận thế tử phi. Từ một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, 2 người dần cùng nhau khám phá những bí mật về thân thế và đối mặt với các âm mưu trong triều đình.

Tước Cốt không phải tác phẩm có phần kịch bản quá phức tạp, nhưng nhịp phim nhanh và không kéo dài lê thê. Chemistry của Hầu Minh Hạo và Ngải Mễ cũng trở thành điểm cộng lớn, giúp chuyện tình của 2 nhân vật chính tạo được sức hút.

5. Hoa Khai Cẩm Tú

Hoa Khai Cẩm Tú mở đầu bằng những cuộc đấu đá trong gia tộc, cùng một dàn nhân vật với nhiều toan tính và đặt nền móng cho mối quan hệ giữa 2 nhân vật chính. Triệu Lăng (Đinh Vũ Hề) là một người buôn muối xuất thân giang hồ nhưng có hoài bão lớn, trong khi Phó Đình Vân (Đặng Ân Hy) là tiểu thư thế gia bị vu oan. Biến cố khiến cả 2 phải cùng nhau bỏ trốn, sau đó trải qua hàng loạt thử thách liên quan đến gia tộc và triều đình.

Nữ chính được xây dựng theo hướng thông minh, kiên cường thay vì chỉ chờ nam chính giải cứu, trong khi các nhân vật phụ cũng có động cơ và tính toán riêng. Nhờ mạch phim được triển khai khá nhanh cùng bối cảnh gia đấu, quyền mưu và chuyện tình cảm đan xen, Hoa Khai Cẩm Tú được nhiều khán giả đánh giá là một trong những phim cổ trang đáng xem của hè 2026.