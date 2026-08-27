Căn biệt thự 390 tỷ của Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi là một trong những ngôi sao nổi tiếng và giàu có của làng giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh sự nghiệp thành công, khối tài sản của nữ diễn viên cũng luôn là chủ đề khiến công chúng tò mò. Trong đó, căn biệt thự nằm tại Bắc Kinh của "thần tiên tỷ tỷ" từng gây chú ý vì quy mô rộng lớn và phong cách thiết kế sang trọng. Theo một số thông tin được chia sẻ, giá trị của bất động sản này được ước tính là 100 triệu tệ (khoảng 390 tỷ đồng).

Căn biệt thự tọa lạc tại một khu vực đắt đỏ ở Bắc Kinh, có tổng diện tích hơn 3.000 m², trong khi diện tích xây dựng khoảng 2.000 m². Với quy mô này, nơi ở của Lưu Diệc Phi không đơn thuần là một căn nhà rộng lớn mà gần giống một khu biệt thự riêng biệt.

Khác với hình dung về những dinh thự xa hoa với thiết kế cầu kỳ, căn biệt thự của Lưu Diệc Phi được mô tả theo phong cách hiện đại và tối giản. Phần ngoại thất có những đường nét gọn gàng, không sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí nhưng vẫn tạo cảm giác sang trọng. Toàn bộ công trình được xây dựng bằng những vật liệu cao cấp, đồng thời chú trọng đến các yếu tố như cách âm, cách nhiệt và chống thấm.

Phía trước biệt thự còn có khu vực gara rộng rãi, có thể chứa hơn 10 chiếc ô tô. Đây cũng là một trong những chi tiết khiến nhiều người bất ngờ về quy mô của bất động sản này. Với diện tích rộng lớn, không gian bên ngoài được thiết kế khá thoáng, tách biệt với khu vực sinh hoạt chính.

Bước vào bên trong, căn biệt thự gây ấn tượng bởi không gian mở và tràn ngập ánh sáng. Phong cách thiết kế tiếp tục theo hướng tối giản nhưng không hề đơn điệu. Các khu vực sinh hoạt được bố trí rộng rãi, sử dụng nội thất có chất liệu cao cấp và chú trọng đến sự hài hòa về màu sắc.

Phòng khách được xem là một trong những không gian nổi bật nhất. Sofa và bàn trà được lựa chọn theo phong cách hiện đại, tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa đẹp mắt. Thay vì sử dụng quá nhiều món đồ trang trí đắt tiền để phô trương sự giàu có, không gian được tiết chế, ưu tiên sự tinh tế và tính tiện dụng.

Các khu vực khác như phòng ngủ, phòng làm việc và phòng ăn cũng được thiết kế rộng rãi. Căn biệt thự cũng tích hợp nhiều yếu tố công nghệ hiện đại, phù hợp với một không gian sống có quy mô lớn. Bên cạnh chức năng sinh hoạt, cách bài trí cũng hướng đến yếu tố nghệ thuật, tạo nên cảm giác vừa cao cấp vừa riêng tư.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là căn biệt thự còn được trang bị phòng chiếu phim riêng. Không gian này có đầy đủ thiết bị phục vụ việc xem phim và thưởng thức âm nhạc, gần giống một rạp chiếu phim thu nhỏ. Với đặc thù công việc thường xuyên gắn liền với điện ảnh, đây được xem là một tiện ích khá phù hợp với Lưu Diệc Phi.

Phía sau căn biệt thự là khu vườn rộng lớn với nhiều loại cây xanh và hoa. Không gian này tạo sự đối lập với nhịp sống đông đúc của Bắc Kinh, mang đến cảm giác yên tĩnh và tách biệt. Với một ngôi sao thường xuyên nhận được sự quan tâm của truyền thông, sự riêng tư có lẽ cũng là một trong những yếu tố quan trọng khi lựa chọn nơi ở của mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp.

Lưu Diệc Phi vốn không phải nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ cuộc sống của bản thân hay khoe khoang tài sản trên mạng xã hội. Trong nhiều năm hoạt động, cô chủ yếu xuất hiện trước công chúng thông qua các dự án phim ảnh, sự kiện thời trang và những hoạt động liên quan đến công việc. Chính vì vậy, những thông tin xoay quanh căn biệt thự rộng hơn 3.000 m² này từng khiến không ít người tò mò.

Tuy nhiên, điều khiến căn biệt thự này được chú ý không chỉ nằm ở quy mô hay giá trị ước tính. Phong cách thiết kế không quá phô trương, kết hợp giữa không gian hiện đại, tiện nghi và khu vườn xanh mát cũng được đánh giá khá phù hợp với hình ảnh nhẹ nhàng, kín tiếng mà Lưu Diệc Phi duy trì trong nhiều năm qua.