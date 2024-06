Một số đàn ông luôn khiến các cô gái cảm thấy mệt mỏi khi hẹn hò và việc chia tay thường là cái kết sớm muộn. Chuyên gia Xiao Meng của Shuimeng International Tarot phân tích rằng đàn ông sinh ra dưới các cung hoàng đạo Xử Nữ, Nhân Mã, Song Tử, Sư Tử và Bảo Bình có xu hướng khiến các cô gái bất an và cảm thấy nhiều áp lực trong mối quan hệ do một số đặc điểm cá nhân nhất định. Hãy xem thứ tự của các cung hoàng đạo này nhé:

5. Xử Nữ

Đàn ông Xử Nữ luôn theo đuổi sự hoàn hảo quá mức, đòi hỏi quá nhiều trong nhiều chi tiết nhỏ, thậm chí đôi khi còn quá khắc nghiệt, phê phán và kén chọn. Họ có tiêu chuẩn và tầm nhìn riêng về nhiều việc nên đối xử với người khác theo tiêu chuẩn cao. Những yêu cầu khắt khe như vậy có thể khiến một số phụ nữ cảm thấy quá căng thẳng, đặc biệt là những người ít đòi hỏi ở bản thân hơn, khiến họ cảm thấy khó chịu và bị phán xét.

Thứ hai, đàn ông Xử Nữ thích nhìn mọi việc một cách logic và phân tích, không chú ý nhiều đến cảm xúc và các mối quan hệ thân mật. Đây sẽ là một khoảng cách lớn với phụ nữ, bởi vì phụ nữ thích nhận được nhiều sự hỗ trợ về mặt tinh thần và sự ấm áp hơn trong các mối quan hệ.

4. Nhân Mã

Đàn ông Nhân Mã thích phiêu lưu và tự do, ham khám phá những lĩnh vực chưa biết, không thích bị gò bó, hạn chế. Bởi mối quan hệ quá ổn định và cuộc sống quá bình thường sẽ cản trở việc theo đuổi tự do của họ. Đàn ông Nhân Mã có xu hướng thể hiện sự non nớt và thiếu trách nhiệm. Việc hứa hẹn quá tùy tiện hoặc không chú ý đến lời hứa sẽ khiến phụ nữ cảm thấy không đáng tin cậy hoặc không đáng để hẹn hò dù là thời gian ngắn ngủi.

Cuối cùng, đàn ông Nhân Mã thích suy nghĩ và hành động độc lập. Họ rất chú trọng đến sự phát triển và mục tiêu cá nhân của bản thân và không quan tâm nhiều đến nhu cầu tình cảm của người khác. Điều này thường khiến các cô gái cảm thấy bị bỏ rơi và thiếu sự hỗ trợ về mặt tinh thần.

3. Song Tử

Đàn ông Song Tử có nhu cầu xã hội cao và thích tiếp xúc, trò chuyện với những người phụ nữ khác nhau. Phụ nữ trong mối quan hệ ấy rất dễ cảm thấy đối phương không đủ chung thủy và tận tâm. Đồng thời họ không thể cảm nhận được một tương lai ổn định. Đàn ông Song Tử rất tò mò, thích những điều mới mẻ, thú vị và không thích cuộc sống hàng ngày đơn điệu. Điều này thường khiến phụ nữ cảm thấy bất an và không đáng tin cậy, họ lo lắng một ngày nào đó mình có thể mất đi sự quan tâm của đàn ông Song Tử và bị bỏ rơi.

Điều quan trọng nhất, đàn ông Song Tử là người có tư duy nhanh nhạy, khó đoán, tính tình hay thay đổi, cảm xúc không ổn định và khó dự đoán, điều này khiến các cô gái càng cảm thấy bối rối và bất an.

2. Sư Tử

Đàn ông Sư Tử tự tin, có ý thức mạnh mẽ về bản thân và muốn trở thành trung tâm của sự chú ý giữa đám đông. Họ có thể muốn nhận được nhiều lời khen ngợi và ngưỡng mộ hơn, và thường dễ nhận được nhiều sự chú ý hơn từ những người phụ nữ khác. Điều này sẽ khiến cô gái bên cạnh bạn thấy bị phớt lờ hoặc không được đối xử bình đẳng.

Ngoài ra, đàn ông Sư Tử có xu hướng thống trị và kiểm soát, họ mong muốn phụ nữ phải hoàn toàn tuân theo ý kiến và quyết định của mình, điều này dễ khiến các cô gái cảm thấy bị hạn chế và mất đi quyền tự chủ. Ngoài ra, khả năng thể hiện bản thân và quản lý cảm xúc của đàn ông Sư Tử cũng không ổn định. Cảm xúc mạnh mẽ và nóng nảy sẽ khiến phụ nữ cảm thấy hụt hẫng.

1. Bảo Bình

Đàn ông Bảo Bình rất quan tâm đến cảm giác độc lập. Họ thích suy nghĩ, hành động một mình và có không gian riêng, trong mắt phụ nữ, điều này có vẻ quá lạnh lùng và quá lý trí, đồng thời họ không nhận được đủ sự ấm áp và thân mật. Hơn nữa, đàn ông Bảo Bình thích tình bạn và các hoạt động nhóm, giữ liên lạc với giới xã hội của họ và tận hưởng những sở thích với bạn bè. Nói ngắn gọn là họ coi bạn hơn người yêu.

Cùng với những hành vi độc đáo và lập dị, những sở thích và ý tưởng đặc biệt của đàn ông Bảo Bình, phụ nữ có thể khó hiểu, khó chấp nhận. Bảo Bình xứng đáng đứng ở vị trí đầu tiên trong top đàn ông này.