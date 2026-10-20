Top 4 'ông chú' bùng nổ màn ảnh nhỏ châu Á

Năm 2026, sức hút của phim truyền hình không chỉ đến từ những gương mặt trẻ hay độ nổi tiếng của diễn viên. Những nam diễn viên đang bước vào tuổi trung niên như Tỉnh Bách Nhiên, Ngụy Đại Huân, Chung Hán Lương và So Ji-sub cũng có khả năng làm mới hình tượng, tạo chiều sâu cho nhân vật. Họ còn chinh phục khán giả bằng kinh nghiệm diễn xuất tích lũy qua nhiều năm.

Khi vai diễn được xây dựng đủ chiều sâu, diễn viên có thể vượt khỏi hình ảnh đã định hình trong mắt công chúng và mở rộng sức hút sang những nhóm khán giả khác nhau. Các diễn viên ở độ tuổi trung niên nếu lựa chọn kịch bản phù hợp, kết hợp cùng cách nghiên cứu nhân vật kỹ lưỡng thì điều đó trở thành lợi thế giúp họ tiếp tục giữ vị trí nổi bật trên màn ảnh.

Tỉnh Bách Nhiên: Sức hút từ một quý ông không hoàn hảo

Ở tuổi 37, Tỉnh Bách Nhiên ghi dấu ấn lớn trong sự nghiệp với phim Đầu xuân tươi sáng. Nhân vật Loan Niệm là người có năng lực làm việc nổi bật nhưng lại thiếu sự tinh tế trong giao tiếp. Anh không phải mẫu đàn ông hoàn hảo thường thấy trong các câu chuyện tình cảm vì quá thẳng tính, kiêu hãnh và đôi khi cay nghiệt với người yêu. Chính những khiếm khuyết ấy tạo nên nét riêng của nhân vật. Thay vì chỉ xây dựng hình tượng người đàn ông thành đạt, điềm đạm và luôn biết cách ứng xử, bộ phim khai thác những mâu thuẫn giữa năng lực nghề nghiệp, cá tính cá nhân và đời sống tình cảm.

Tỉnh Bách Nhiên gây dấu ấn với vai Loan Niệm trong Đầu xuân tươi sáng. (Ảnh chụp màn hình)

Từng góp mặt trong Tình yêu vượt qua nghìn năm, Tróc yêu ký và Chúng ta của sau này, Tỉnh Bách Nhiên đã tích lũy kinh nghiệm qua nhiều dạng vai. Với Loan Niệm, lợi thế của nam diễn viên nằm ở khả năng thể hiện một nhân vật vừa có sức hút, vừa có những điểm khiến người khác khó chịu. Hình tượng này cũng phản ánh sự đa dạng của các vai nam chính trưởng thành: sức hấp dẫn không nhất thiết phải đến từ sự hoàn hảo, mà có thể hình thành từ những mâu thuẫn và giới hạn rất đời thường.

Ngụy Đại Huân: Thoát khỏi hình ảnh gây cười để chinh phục vai tổng tài

Ngụy Đại Huân được đông đảo khán giả biết đến qua hình ảnh hài hước trên các chương trình giải trí. Tuy nhiên, trong lĩnh vực phim truyền hình, nam diễn viên đang từng bước xây dựng một diện mạo khác.

Năm 2023, vai Mạnh Yến Thần trong Khói lửa nhân gian của tôi giúp anh thu hút sự chú ý đáng kể. Nhân vật là người đàn ông lạnh lùng, kín đáo, mang tình cảm đơn phương nhưng không thể bày tỏ trọn vẹn. Những cảm xúc bị kìm nén được thể hiện chủ yếu qua ánh mắt và những thay đổi nhỏ trong biểu cảm. Đến Không thể thay thế, Ngụy Đại Huân tiếp tục đảm nhận hình tượng tổng tài, lần này với nhân vật Diệp Tín Chi.

Ngụy Đại Huân có nhiều tiến bộ trong diễn xuất. (Ảnh chụp màn hình)

Nếu Mạnh Yến Thần thiên về sự cô độc và nhẫn nhịn, Diệp Tín Chi lại là người lịch thiệp, điềm đạm và có khả năng tính toán. Anh vừa là cấp trên, vừa là người nâng đỡ Từ Trì (Triệu Kim Mạch thể hiện). Hai nhân vật có những điểm tương đồng về ngoại hình và phong thái nhưng khác biệt trong cách thể hiện quyền lực, cảm xúc và quan hệ tình cảm. Điều đó cho thấy thử thách của diễn viên không chỉ là đảm nhận một hình tượng quen thuộc, mà còn phải tạo ra bản sắc riêng cho từng vai.

Ngụy Đại Huân là trường hợp tiêu biểu cho thấy hình ảnh quen thuộc trên truyền thông có thể tạo lợi thế nhận diện, nhưng năng lực diễn xuất mới quyết định khả năng mở rộng giới hạn nghề nghiệp.

Chung Hán Lương: Từ nam thần ngôn tình đến quý ông của đời sống thực

Chung Hán Lương tiếp tục theo đuổi hình tượng nam chính trưởng thành trong Mật ngữ kỷ, với vai Kỷ Phong, một tổng giám đốc khách sạn thành đạt, chín chắn và điềm đạm. Anh có tình cảm sâu nặng với Hứa Mật Ngữ (Chu Châu đóng). Sau khi ly hôn, Hứa Mật Ngữ nỗ lực xây dựng lại sự nghiệp. Thay vì chỉ đóng vai người đàn ông đứng ra giải quyết mọi khó khăn cho nữ chính, Kỷ Phong thể hiện sự trân trọng, ủng hộ và đánh giá cao năng lực của cô.

So với Hà Dĩ Thâm trong Bên nhau trọn đời, hình tượng Kỷ Phong mang màu sắc thực tế hơn. Sức hút của mối quan hệ không chỉ nằm ở tình yêu lý tưởng hóa, mà còn ở sự thấu hiểu và tôn trọng hình thành qua những tương tác thường ngày.

Chung Hán Lương trong phim Bên nhau trọn đời 2014 và Mật ngữ kỷ 2026 (Ảnh chụp màn hình)

Trong sự nghiệp, Chung Hán Lương từng góp mặt ở nhiều thể loại, từ phim tình cảm đến phim hành động, kiếm hiệp và điệp chiến. Anh từng thể hiện mong muốn thử sức với những vai diễn gần gũi đời sống hơn. Với Mật ngữ kỷ, nam diễn viên vẫn khai thác thế mạnh ở hình tượng quý ông lãng mạn, nhưng có sự điều chỉnh trong cách xây dựng nhân vật. Sự trưởng thành không chỉ được thể hiện qua địa vị hay phong thái, mà còn qua cách một người đàn ông nhìn nhận và đồng hành cùng người phụ nữ bên cạnh mình.

So Ji-sub: Người cha bình thường với thân phận đặc vụ bí mật

Khác với những quý ông thành đạt trong môi trường công sở, So Ji-sub mang đến một hình tượng trưởng thành có phần gai góc trong Đặc vụ Kim tái khởi động.

Nam diễn viên vào vai Kim, một người cha đơn thân đang nuôi con gái học trung học. Bề ngoài, anh chỉ là nhân viên ngân hàng bình thường, sống kín đáo, nhẫn nhịn và đôi lúc tỏ ra yếu thế trước xung đột. Nhưng khi con gái bất ngờ mất tích, thân phận đặc vụ tinh nhuệ trong quá khứ được hé lộ, buộc anh trở lại cuộc chiến chống lại một tổ chức tội phạm. Sự tương phản giữa vẻ ngoài có phần cam chịu và năng lực hành động ẩn giấu tạo nên sức hấp dẫn của nhân vật. Tuy nhiên, điểm tựa cảm xúc của câu chuyện không chỉ nằm ở những màn đối đầu, mà còn ở động lực của người cha muốn tìm lại con gái.

So Ji-sub thể hiện hình ảnh người đàn ông dũng cảm, mạnh mẽ bảo vệ gia đình. (Ảnh chụp màn hình)

So Ji-sub vốn quen thuộc với các vai diễn lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng giàu tình cảm. Anh cũng được biết đến với các cảnh hành động hấp dẫn. Trong tác phẩm mới, hình tượng người cha mở ra một sắc thái khác: người đàn ông không chỉ cần chiến đấu để chiến thắng, mà còn phải sống sót để trở về với con.