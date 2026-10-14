Phim Tết 2027 đầu tiên lộ diện dàn cast chính: Toàn nam thần - mỹ nhân mướt mắt, có cả sao nam Trại Buôn Người siêu hot

Đường đua phim Tết 2027 vừa có thêm lý do để khiến khán giả đứng ngồi không yên. Sau một thời gian úp mở về dự án, Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng đã chính thức công bố 5 "nghĩa sĩ" đầu tiên góp mặt trong phim, gồm Trần Thiên Tú, Ma Ran Đô, Trầm Minh Hoàng, Quốc Anh và Yến My. Đội hình hội tụ cả nam thần lẫn mỹ nhân, trải dài từ những gương mặt đã có kinh nghiệm với dòng phim hành động đến các diễn viên trẻ đang được chú ý trên màn ảnh.

Dàn cast Loạn Thế lần lượt gồm Trầm Minh Hoàng - Thiên Tú - Ma Ran Đô - Yến My - Quốc Anh

Trong đội hình vừa được công bố, Trầm Minh Hoàng là cái tên dễ thu hút sự chú ý của khán giả yêu điện ảnh Việt ở thời điểm hiện tại. Sức nóng từ Trại Buôn Người giúp nam diễn viên trở thành gương mặt được quan tâm, và việc anh góp mặt trong một dự án cổ trang hành động ngay sau đó càng khiến khán giả tò mò về bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp. Nếu Trại Buôn Người mang đến cơ hội để Trầm Minh Hoàng đến gần hơn với công chúng, Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng hứa hẹn là dịp để anh tiếp tục thử sức trong một thế giới điện ảnh hoàn toàn khác, với những yêu cầu riêng về hình thể, võ thuật và khả năng hóa thân vào nhân vật.

Trầm Minh Hoàng đang nổi tiếng với Trại Buôn Người

Đáng chú ý, Trầm Minh Hoàng không phải gương mặt duy nhất có lợi thế ở dòng phim hành động. Trần Thiên Tú và Ma Ran Đô cũng là hai cái tên khiến người xem có quyền kỳ vọng vào những màn thể hiện ấn tượng trên màn ảnh rộng. Trần Thiên Tú từng góp mặt trong các dự án điện ảnh như Tử Chiến Trên Không và Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Đặc biệt, với Hộ Linh Tráng Sĩ, nữ diễn viên đã dành nhiều tháng học võ để chuẩn bị cho vai diễn chiến binh An Nhiên. Đây là kinh nghiệm đáng giá khi cô tiếp tục bước vào một bộ phim mang màu sắc cổ trang, nơi những pha giao đấu và khả năng thể hiện tinh thần nghĩa hiệp có thể trở thành điểm nhấn quan trọng.

Về phía Ma Ran Đô, nam diễn viên cũng là gương mặt trẻ được chú ý trong điện ảnh Việt, từng tham gia những dự án có yếu tố hành động, nhất là Tử Chiến Trên Không. Sự hiện diện của anh trong đội hình nghĩa sĩ mở ra khả năng khán giả được chứng kiến một phiên bản khác biệt so với những hình tượng trước đây. Khi đặt cạnh Trầm Minh Hoàng và Trần Thiên Tú, Ma Ran Đô góp thêm một nhân tố có thể tạo nên sức hút cho tuyến nhân vật trung tâm của phim. Ba diễn viên trẻ với những trải nghiệm riêng trong dòng phim hành động chính là một trong những điểm đáng mong chờ nhất của đội hình vừa được công bố.

Trong khi đó, Quốc Anh là gương mặt có sức nhận diện đáng kể với khán giả đại chúng. Sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật cùng kinh nghiệm tham gia nhiều dự án phim ảnh, nam diễn viên có lợi thế riêng khi bước vào một tác phẩm cổ trang. Sau những vai diễn giúp xây dựng hình ảnh nam thần màn ảnh, việc Quốc Anh góp mặt trong Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng càng khiến người xem tò mò về diện mạo và màu sắc nhân vật mà anh sẽ đảm nhận.

Nhân tố gây tò mò nhất trong nhóm 5 "nghĩa sĩ" có lẽ là Yến My. Nữ diễn viên từng xuất hiện trong các bộ phim truyền hình VTV như Cuộc Chiến Không Giới Tuyến, Gặp Em Ngày Nắng, và gần đây là Đồng Hồ Đếm Ngược. Với khán giả quen thuộc với phim giờ vàng, Yến My không phải gương mặt hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên, việc góp mặt trong một dự án điện ảnh cổ trang hành động vẫn là bước chuyển đáng chú ý đối với nữ diễn viên sinh năm 2000. Từ những vai diễn truyền hình mang màu sắc đời thường, Yến My có cơ hội mở rộng hình ảnh, thử sức với một thế giới nhân vật và bối cảnh đòi hỏi nhiều yêu cầu mới. Chính sự khác biệt này khiến cô trở thành một ẩn số thú vị trong đội hình vừa ra mắt.

Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng do đạo diễn Dương Minh Chiến thực hiện, kết hợp cùng ê-kíp Action C, lấy cảm hứng từ thời kỳ Loạn 12 sứ quân trong lịch sử Việt Nam. Phim được định hướng theo màu sắc hành động, cổ trang và võ hiệp, kết hợp các yếu tố phiêu lưu, hài hước. Đây là lựa chọn đáng chú ý trong bối cảnh phim Tết Việt thường được khán giả liên tưởng đến những câu chuyện gia đình, tình cảm hoặc hài giải trí.

Tính đến thời điểm hiện tại, ba dự án nổi bật đã công bố tham gia đường đua phim Tết 2027 là Em của đạo diễn Trấn Thành, Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim của đạo diễn Victor Vũ và Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng của Dương Minh Chiến. Trong khi hai bộ phim đầu vẫn chưa hé lộ đầy đủ dàn diễn viên, Loạn Thế đã nhanh chóng ghi điểm bằng đội hình 5 nghĩa sĩ đầu tiên với nhiều gương mặt đáng chú ý.

Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định bộ phim nào sẽ chiếm ưu thế tại phòng vé. Nhưng xét riêng về lựa chọn diễn viên, Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng đã có màn chào sân đủ sức gây chú ý. Một Trầm Minh Hoàng đang lên sau Trại Buôn Người, một Trần Thiên Tú có kinh nghiệm với những vai diễn đòi hỏi võ thuật, một Ma Ran Đô giàu tiềm năng, một Quốc Anh sở hữu sức hút nam thần và một Yến My đầy tò mò, đội hình này hoàn toàn có thể trở thành một trong những điểm sáng của mùa phim Tết sắp tới.