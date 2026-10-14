Song Hye Kyo nửa đêm thả tim hình nam thần nức tiếng - hậu duệ của Khổng Tử, từng khiến cô nhận “gạch đá” tơi bời

Tờ Topstarnews cho hay, Gong Yoo vừa hoàn thành buổi họp fan đầy thành công ở Bangkok (Thái Lan). Trên trang cá nhân vào hôm 13/10, nam diễn viên đã chia sẻ loạt ảnh đáng nhớ từ fan meeting như 1 lời tri ân dành cho những người hâm mộ tới tham dự sự kiện.

Đến tối muộn 13/10, Song Hye Kyo gây xôn xao khi nhấn like bài đăng mới của Gong Yoo. Động thái này của nữ minh tinh sinh năm 1981 đã khiến cho đông đảo khán giả không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa cô và tài tử họ Gong.

Thì ra, Song Hye Kyo - Gong Yoo là bạn diễn ở bộ phim Tantara dự kiến lên sóng vào cuối năm nay. Theo nhiều nguồn tin, 2 ngôi sao sẽ chính thức bắt tay vào những hoạt động quảng bá đầu tiên cho tác phẩm nói trên trong tháng 11 tới đây.

Song Hye Kyo gây chú ý khi thả tim dưới bài đăng mới của Gong Yoo. Ảnh: X

Động thái mới đây của Song Hye Kyo đã khiến cho 1 bài phỏng vấn trong quá khứ của nữ diễn viên bỗng gây chú ý trở lại. Còn nhớ ngay trước thời điểm công khai hẹn hò Song Joong Ki hồi năm 2017, mỹ nhân họ Song đã tham dự 1 sự kiện tại Hong Kong (Trung Quốc) và có dịp trả lời câu hỏi của phóng viên về những dự định trong tương lai. Qua bài phỏng vấn, Song Hye Kyo đã bày tỏ ý muốn hợp tác cùng nam tài tử đình đám Gong Yoo.

Tuy nhiên thật bất ngờ, cư dân mạng xứ Hàn lại phản ứng vô cùng dữ dội trước câu nói đơn giản này của nữ minh tinh họ Song và thậm chí còn cho rằng cô đang có ý định nhăm nhe tiếp cận Gong Yoo để hẹn hò với anh. Được biết, Song Hye Kyo từng gây bàn tán không ít vì mỗi lần đóng cặp với ai, cô đều dính tin tình cảm với người đó, chẳng hạn như Lee Byung Hun, Hyun Bin, Kang Dong Won, Song Joong Ki...

Nhiều khán giả đã hướng mũi dùi về phía Song Hye Kyo: “Bà chị này nguy hiểm quá”, “Làm ơn để yên cho Gong Yoo đi”,... Song song với đó, không ít fan đã đứng lên bênh vực nữ diễn viên, khẳng định rằng chính nhà báo Hong Kong (Trung Quốc) đã đặc biệt hỏi Song Hye Kyo về Gong Yoo. Chính vì vậy, việc cô nhắc đến Gong Yoo vốn là chuyện hết sức bình thường và có thể coi như phép lịch sự tối thiểu.

Song Hye Kyo từng nhận “gạch đá” rát mặt chỉ vì nhắc tới tên Gong Yoo trong 1 buổi phỏng vấn. Ảnh: Nate

Song Hye Kyo sinh năm 1981 ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Cha mẹ ly hôn từ bé, nữ diễn viên đã sống với mẹ. Năm 1996, cô đạt giải ở 1 cuộc thi người mẫu, từ đó thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Đúng 1 năm sau đó, nữ nghệ sĩ được chọn đóng vai phụ trong phim đầu tay Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong và từng bước thu hút sự quan tâm từ khán giả xứ Hàn.

Tới năm 2000, cô vụt sáng và trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai nữ chính lương thiện trong siêu phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Trái Tim Mùa Thu. Hình ảnh dịu dàng của nữ minh tinh xuyên suốt bộ phim đã trở thành 1 phần ký ức không thể nào phai mờ trong lòng nhiều khán giả 8X, 9X.

Kể từ đó tới nay, Song Hye Kyo tiếp tục củng cố vị thế vững chắc ở showbiz qua hàng loạt vai diễn thành công, gây tiếng vang lớn trong các bộ phim đình đám như 1 Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory,...

Dù không nổi bật về chiều cao song bù lại Song Hye Kyo lại sở hữu gương mặt đẹp tuyệt mỹ với làn môi cong gợi cảm, dáng mũi tự nhiên thanh tú. Ngay cả khi chỉ để mặt mộc, cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi “có cánh” từ công chúng. Suốt nhiều năm liền, nữ minh tinh họ Song đã liên tục góp mặt trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler (Mỹ) công bố.

Song Hye Kyo giờ đây đã trở thành 1 trong những sao nữ dẫn đầu làn sóng Hallyu sau hàng loạt tác phẩm gây sốt trên diện rộng. Ảnh: X

Trong khi đó, Gong Yoo sinh năm 1979, tốt nghiệp Đại học Kyung Hee danh tiếng. Anh chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 22 tuổi qua bộ phim quốc dân School 4. Tên tuổi nam diễn viên phủ sóng mạnh mẽ sau thành công của bộ phim truyền hình kinh điển 1 thời Tiệm Cà Phê Hoàng Tử. Kể từ đó tới nay, anh tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật với loạt tác phẩm ăn khách bao gồm cả phim truyền hình lẫn điện ảnh như Train To Busan, Goblin,...

Còn nhớ hồi năm 2016, Gong Yoo từng thắng cuộc bình chọn “Ngôi sao quyến rũ nhất showbiz Hàn” do đài tvN tổ chức. Trong giới, nhiều đồng nghiệp cũng từng hết lời khen ngợi tính cách của nam diễn viên 7X. Theo đó, Gong Yoo vốn nổi tiếng là nam nghệ sĩ làm việc nghiêm túc, cầu toàn, đối xử tốt với bạn diễn.

Ngoài visual cuốn hút, nam diễn viên còn sở hữu chiều cao ấn tượng 1m84. Chiều cao lý tưởng cùng body ấn tượng giúp anh mặc đẹp nhiều phong cách, tỏa sáng trên các bộ ảnh thời trang.

Đáng chú ý, trong 1 sự kiện họp fan tại Đài Loan (Trung Quốc) với sự có mặt của gần 6000 khán giả hồi năm 2017, Gong Yoo đã tự nhận mình là cháu nội đời thứ 79 của Khổng Tử, là 1 thành viên của gia tộc họ Khổng. Theo lời tài tử Goblin, sau khi chuyển tới Hàn Quốc sinh sống, gia tộc anh đã lấy họ Gong theo tiếng Hàn.

Gong Yoo trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ hàng loạt bộ phim thành công vang dội. Ảnh: Naver