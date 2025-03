1. Tuổi Thìn

Theo tử vi, người tuổi Thìn tháng 3 này “vận đỏ như son”, may mắn ngập tràn nhờ được sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Thời gian tới, tử vi 12 con giáp dự đoán con đường tài lộc của người cầm tinh con rồng rất hưng vượng. Nhờ cát tinh che chở, người tuổi Thìn tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Thậm chí, họ có thể gặp gỡ được quý nhân và được nhận những lời khuyên quý giá.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, đây cũng là thời điểm làm ăn phát đạt khi những khoản đầu tư bên ngoài cũng có tín hiệu sinh lời. Không chỉ trong tháng 3, cát tinh còn soi chiếu bản mệnh này trong thời gian tới nữa. Vì vậy, những dự án đầu tư, “rót tiền” mở rộng kinh doanh sắp tới của con giáp này có khả năng thành công cao, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội.

Do đó, tuổi Thìn nên nhanh nhạy nắm bắt thời gian này để làm ăn và mở rộng việc kinh doanh nếu muốn “ tiền đẻ ra tiền”. Người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập chính còn có cả thu nhập phụ nữa.



2. Tuổi Thân

Tử vi tháng mới của 12 con giáp dự báo tuổi Thân sẽ đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn trước.

Theo đó, càng về giữa và cuối tháng, bản mệnh này sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Đối với người làm công ăn lương, tuần mới sẽ là thời gian mà công việc suôn sẻ, thuận lợi. Nhiều cơ hội mới sẽ xuất hiện nên bản mệnh này nên nắm bắt để thể hiện được năng lực bản thân và được sự công nhận của cấp trên. Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp, tuổi Thân cũng sẽ thuận lợi đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính.

Bản mệnh này nên nhớ vận may sẽ kéo dài đến cuối tháng, do đó hãy chăm chỉ làm việc để gia tăng thu nhập của mình. Nếu biết chủ động nắm bắt cơ hội, thúc đẩy bản thân cố gắng thì quan lộ ngày càng rộng mở, thêm phần thênh thang. Tuy nhiên trong công việc cũng cần chú ý tập trung và quyết đoán hơn bởi do dự lúc này sẽ khiến con giáp này có thể đánh mất cơ hội thăng tiến.



3. Tuổi Tý

Tử vi tháng mới của tuổi Tý cho thấy những tín hiệu tốt lành. Tháng 3 này, tuổi Tý có quý nhân phù trợ nên mọi thứ sẽ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp. Làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì được chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình.

Ở phương diện công danh sự nghiệp, người tuổi Tý phất lên trông thấy. Họ tự tin và biết cách thể hiện bản thân trong công việc, thế nên sẽ phát huy tốt khả năng và gây ấn tượng với lãnh đạo. Hơn nữa, nhờ biết cách đối nhân xử thế khéo léo và tích cực trong công việc nên thời gian tới là thời cơ tốt để tuổi Tý thu hút nhiều cơ hội khen thưởng hoặc thăng tiến trong sự nghiệp.

Không chỉ “đỏ” trong công việc, những khoản đầu tư bên ngoài của bản mệnh này cũng có tín hiệu sinh lời. Do đó, người tuổi Tý nên nhanh nhạy nắm bắt thời gian này để làm ăn và giúp “ tiền đẻ ra tiền”.

Tổng quan lại trong tháng 3 này, người tuổi Tý đầu tháng tiền về tay không ít, càng về cuối tháng lại càng vượng. Khi gặp khó khăn sẽ có người giúp họ tháo gỡ và định hướng để họ có thể phát triển hơn trong sự nghiệp. Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này làm đâu thắng đó, yên tâm hưởng lộc trời.



4. Tuổi Dậu

Theo tử vi tháng mới cho thấy công việc của tuổi Dậu thời gian tới sẽ có dấu hiệu tiến triển thuận lợi hơn nhờ cát tinh phù trợ. Nhờ đó, bản mệnh này lại có thêm năng lượng để thể hiện mình và bứt phá trong công việc làm ăn, tài lộc cũng thế mà đổ về ngày càng nhiều.

Tử vi dự báo vận tài lộc vượng phát của bản mệnh này có thể đến từ các khoản đầu tư sinh lời, ký kết được hợp đồng lớn hoặc may mắn trúng thưởng. Không chỉ có người làm ăn kinh doanh, những người đang trong quá trình tìm việc, thử việc cũng gặp được nhiều may mắn. Họ sẽ nhanh chóng tìm ra công việc phù hợp và dễ dàng gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Nếu người tuổi Dậu biết nắm bắt thời cơ này để sắp xếp các mục tiêu và đi đúng lộ trình các kế hoạch của mình thì thời gian tiếp theo sự nghiệp sẽ đi lên như diều gặp gió. Sự phát triển của tuổi này ngày càng ổn định.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)