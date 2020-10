Top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020 lộ diện hậu Bán kết: Bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu lộ visual ít make up, có thí sinh “chơi trội”!

Sau khi trải qua đêm thi Bán kết cực căng thẳng diễn ra vào tối 10/10, BTC Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chọn ra 35 gương mặt ưu tú để bước tiếp vào vòng trong. Trước khi tiếp tục tranh tài ở đêm Chung kết, các cô gái sẽ có thời gian rèn luyện bản thân cũng như chuẩn bị các dự án nhân ái.

Vào sáng nay (14/10), top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020 đã có buổi gặp gỡ Hoa hậu Tiểu Vy để lập nhóm thực hiện các dự án nhân ái. Tiểu Vy tiếp tục ghi điểm khi diện váy đen sang trọng, make up sương sương mà vẫn đủ sức nổi bần bật bên dàn người đẹp.

Tiểu Vy ăn diện giản dị nhưng vẫn nổi bật bên cạnh các thí sinh HHVN.

Tiểu Vy cùng dàn Hoa hậu, Á hậu sẽ là người hỗ trợ và tư vấn cho các thí sinh thực hiện các dự án nhân ái.

Trong khi đó, thí sinh hot nhất nhì cuộc thi Doãn Hải My, đồng thời cũng là "bạn gái tin đồn" của Đoàn Văn Hậu gây chú ý khi lộ nhan sắc ít son phấn. Có thể thấy khuôn mặt Hải My trông khá nhợt nhạt so với các đối thủ, tuy nhiên người đẹp luôn mỉm cười rạng rỡ trước ống kính. Đáng chú ý hơn, trong khi 34 người đẹp chọn váy có màu sắc trang nhã, thì 1 thí sinh lại "chơi trội" vì là người duy nhất không mặc váy, chiếm trọn spotlight trong khung ảnh tập thể.

Doãn Hải My lộ nhan sắc ít son phấn trong lần lộ diện đầu tiên hậu Bán kết.

Trong khi đó, thí sinh "chơi trội" vì chọn trang phục màu xanh dương gây ấn tượng mạnh, mỗi mình không diện váy.

Được biết, sau buổi gặp gỡ này, Top 35 thí sinh đã đựa chia thành 7 nhóm để bắt tay vào việc thực hiện dự án nhân ái. BTC Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ tập trung khai thác những nhân vật truyền cảm hứng, họ là những tấm gương của lòng nhân ái hoặc những nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt nhưng vẫn mong muốn truyền năng lượng tích cực, san sẻ hạnh phúc với cộng đồng. Nhóm thắng cuộc sẽ có cơ hội nhận 20.000.000 đồng, trong quá trình thực hiện các dự án BTC sẽ có đánh giá và chọn lựa ra thí sinh xứng đáng với danh hiệu Người đẹp nhân ái.

Các thí sinh sẽ chia làm 7 nhóm để cùng nhau phát triển các dự án nhân ái.

Các thí sinh sẽ tiếp tục tranh tài và trải qua nhiều thử thách trước khi bước vào đêm Chung kết.