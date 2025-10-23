Top 30 Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 hái chè, quảng bá vẻ đẹp Mộc Châu

Sau khi chính thức lộ diện ở tập đầu tiên, Top 30 thí sinh xuất sắc nhất của Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 tiếp tục hành trình khám phá Tây Bắc trong tập 2 của chương trình truyền hình thực tế. Điểm đến lần này là Mộc Châu (Sơn La) – vùng đất được mệnh danh là “thiên đường xanh” của miền Bắc.

Giữa những đồi chè xanh mướt trải dài tít tắp, các thí sinh được chia đội để tham gia thử thách hái chè – hoạt động gắn liền với đời sống của người dân Mộc Châu. Những búp chè non tươi được hái bằng đôi tay khéo léo của các cô gái trong nắng sớm đã tạo nên khung cảnh nên thơ, nhộn nhịp mà bình yên – hình ảnh quen thuộc với du khách khi đến vùng cao nguyên này.

Hoạt động này không chỉ giúp thí sinh hiểu hơn về nghề trồng và chế biến chè truyền thống, mà còn lan tỏa thông điệp về du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm – một trong những hướng phát triển bền vững mà Mộc Châu đang theo đuổi.

Đồng hành cùng các thí sinh trong hành trình trải nghiệm là Hội đồng Giám khảo gồm NSND Lan Hương (Trưởng ban giám khảo), Tiến sĩ nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương và Nhà báo Ngô Bá Lục.

Không chỉ dừng lại ở việc khám phá thiên nhiên, các thí sinh còn có dịp chinh phục hàng loạt thử thách mạo hiểm tại Mộc Châu Island – điểm du lịch nổi tiếng với cầu kính, trò chơi mạo hiểm, cưỡi ngựa và trượt dây. Những tiếng cười giòn tan, những giây phút phấn khích không chỉ mang lại năng lượng tích cực mà còn là cách giới thiệu sinh động nhất về sản phẩm du lịch phong phú của địa phương.

Kết thúc ngày dài sôi động, các người đẹp cùng hòa mình trong điệu nhảy sạp truyền thống của người Thái – hoạt động văn hóa cộng đồng rộn ràng và gắn kết. Giữa tiếng nhạc, tiếng cười, họ trở thành những “đại sứ văn hóa” thực thụ khi giao lưu, kết nối cùng người dân và du khách.

Bên ánh lửa trại bập bùng, các thí sinh có dịp chia sẻ về hành trình chinh phục vương miện, những áp lực, kỷ niệm và cảm xúc trong suốt quá trình đồng hành cùng nhau.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy – Chủ tịch Học viện SMT, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi – cho biết: “Chúng tôi không chỉ tìm kiếm cô gái xinh đẹp ở vẻ bề ngoài, mà còn mong muốn phát hiện những đại sứ văn hóa – du lịch Việt Nam, có khả năng lan tỏa vẻ đẹp đất nước, con người và bản sắc Việt đến bạn bè quốc tế.”

Bà nhấn mạnh thêm, mục tiêu của cuộc thi là tạo nên sân chơi nhân văn và chuyên nghiệp, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khuyến khích thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống thông qua hình thức du lịch bền vững.

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức, tôn vinh vẻ đẹp – trí tuệ – bản lĩnh của phụ nữ 54 dân tộc Việt Nam. Thông qua series thực tế, mỗi thí sinh đều có cơ hội trở thành “đại sứ du lịch xanh”, trực tiếp quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người và văn hóa vùng miền.

Tất cả các hoạt động và vòng Chung kết đều diễn ra tại Mộc Châu, Sơn La, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 11/2025. Hiện, các thí sinh vẫn đang tiếp tục ghi hình cho 4 tập truyền hình thực tế trước khi bước vào vòng Bán kết – hứa hẹn nhiều thử thách hấp dẫn và cảm xúc.