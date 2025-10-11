Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 khởi động: Tìm kiếm đại sứ văn hóa – du lịch thế hệ mới

Ngày 10/10/2025, tại Hà Nội, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 đã tổ chức họp báo công bố vương miện “Hoa Ban Tím” và vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc. Sự kiện thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và các chuyên gia văn hóa, du lịch, nghệ thuật.

Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức, mang sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam thuộc 54 dân tộc anh em, đồng thời góp phần quảng bá giá trị văn hóa, du lịch và bản sắc dân tộc đến bạn bè quốc tế. Theo Ban Tổ chức, cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm những “đại sứ văn hóa – du lịch” có khả năng lan tỏa năng lượng tích cực, thể hiện tinh thần hội nhập nhưng vẫn giữ gìn truyền thống.

Vương miện Hoa Ban Tím – biểu tượng của cuộc thi – được xem là điểm nhấn đặc biệt tại buổi họp báo. Thiết kế do Công ty Cổ phần Quốc tế GAM chế tác, lấy cảm hứng từ hoa ban Tây Bắc và hình tượng chim phượng hoàng – linh điểu của sự hồi sinh và thịnh vượng. Phần trung tâm là đầu phượng hoàng cách điệu, đan xen với những cánh hoa ban tím đang nở rộ, tượng trưng cho vẻ đẹp thanh khiết, lòng thủy chung và sức mạnh vươn lên của người phụ nữ Việt Nam. Trên nền vàng rực rỡ, các viên đá tím hồng chủ đạo tựa như sắc ban trong hoàng hôn, mang thông điệp về niềm tin, tình yêu và bản lĩnh bền vững.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy – Tổng Giám đốc Học viện SMT, Trưởng Ban Tổ chức – chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn cuộc thi không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, thúc đẩy du lịch xanh và du lịch cộng đồng – những xu hướng phát triển bền vững của thời đại.”

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi, đại diện đơn vị thiết kế vương miện, cho biết chiếc vương miện “không chỉ là phần thưởng, mà còn là biểu tượng giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản văn hóa dân tộc và nghệ thuật chế tác đương đại”.

Cũng trong khuôn khổ buổi họp báo, Ban Tổ chức công bố dàn Ban giám khảo sơ khảo, gồm Nhà sử học Dương Trung Quốc, NSND Lan Hương, Nhà báo Ngô Bá Lục, Tiến sĩ Vũ Thị Thu Hương, cùng các khách mời như NTK Hà Duy, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Linh... Tại vòng sơ khảo, các thí sinh thể hiện phong thái tự tin qua phần giới thiệu bản thân, trình diễn trang phục truyền thống và trả lời phỏng vấn, thể hiện rõ nét bản sắc dân tộc trong lời nói và cách thể hiện.

Sau sơ khảo, 30 thí sinh xuất sắc sẽ bước vào “nhà chung” tại Mộc Châu và tham gia bốn tập truyền hình thực tế – hành trình kết nối văn hóa, du lịch và cộng đồng. Các thí sinh sẽ cùng trải nghiệm, tham gia dự án thiện nguyện và lan tỏa tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc Việt Nam.

Đêm Chung kết dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 11/2025 tại Mộc Châu (Sơn La), hứa hẹn mang đến một lễ hội tôn vinh sắc đẹp, trí tuệ và bản sắc Việt đầy cảm xúc và ý nghĩa.

Cam Tuyền