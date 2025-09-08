Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025: Lần đầu tiên tìm kiếm vương miện qua truyền hình thực tế

Ngày 7/9/2025 tại Mộc Châu Island (Mộc Châu, Sơn La), đã diễn ra cuộc họp báo chính thức công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 – hành trình tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời quảng bá giá trị văn hóa, du lịch, bản sắc 54 dân tộc anh em đến bạn bè quốc tế.

Cuộc thi do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SMT tổ chức, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La chấp thuận theo công văn số 5050/UBND-KGVX ký ngày 5/9/2025.

Buổi họp báo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh, địa phương và đông đảo khách mời: ông Trần Xuân Việt – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La; bà Nguyễn Thị Hoa – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Mộc Châu, cùng các đồng chí lãnh đạo phường Vân Sơn, Mộc Sơn. Các nhà tài trợ gồm ông Nguyễn Tiến Khanh – Chủ tịch công ty CP Du Lịch 26; ông Bùi Xuân Nam – Tổng Giám đốc công ty CP Tập đoàn Mộc Châu Group; bà Lý Thị Thuyết – Tổng Giám đốc công ty CP Quốc tế Gang (tài trợ vương miện), cùng NTK Cao Thu Vân, họa sĩ Nhàn Đỗ Đỗ và các đơn vị đồng hành khác.

Ban Giám khảo năm nay có sự hiện diện của NSND Lan Hương – Trưởng BGK, nhà báo Ngô Bá Lục và Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025. Về phía Ban tổ chức, có bà Đàm Hương Thủy – Trưởng BTC , ông Phùng Đức Tôn – Phó BTC, ca sĩ Hoàng Chiến Pinko – Giám đốc nghệ thuật, NSND Đỗ Kỷ – Cố vấn nghệ thuật và nhà báo Cao Huy – Giám đốc đối ngoại.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham gia của các gương mặt nổi bật từ Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025: Á hậu 1 Phùng Thanh Hằng, Á hậu 2 Nguyễn Tường Vy, Nguyễn Trần Phương Thảo (Người đẹp Tài năng, Top 5), Bùi Phương Linh (Người đẹp Nhân ái, Top 10).

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 là cuộc thi lần đầu tiên tổ chức với sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ 54 dân tộc Việt Nam trong sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Điểm nhấn độc đáo của mùa giải này chính là hành trình tìm kiếm gương mặt đăng quang thông qua truyền hình thực tế .

Sau vòng sơ khảo, 30 thí sinh xuất sắc sẽ cùng bước vào "Nhà chung" tại Mộc Châu và tham gia bốn tập truyền hình thực tế. Tại đây, họ sẽ cùng sinh hoạt, trải nghiệm và thể hiện bản lĩnh qua nhiều tình huống khác nhau, đồng thời tham gia các hoạt động gắn kết với cộng đồng địa phương. Mỗi thí sinh còn đảm nhận một dự án từ thiện riêng, trực tiếp triển khai và trình bày ý nghĩa, nhằm khẳng định tri thức, nhân ái và trách nhiệm xã hội.

Chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra tối 15/11/2025 tại Mộc Châu Island (Sơn La) và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình tỉnh Sơn La.

Theo bà Đàm Hương Thủy – Trưởng BTC , cuộc thi năm nay được tổ chức "không chỉ để tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh, mà còn là cơ hội kết nối, lan tỏa và quảng bá những giá trị văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên và tiềm năng phát triển du lịch của địa phương, đặc biệt là khu vực Tây Bắc".

Thông điệp xuyên suốt của cuộc thi là: Vẻ đẹp của Việt Nam là vẻ đẹp của 54 dân tộc anh em ; mỗi thí sinh chính là một "đóa hoa" đại diện cho sắc màu văn hóa riêng biệt, cùng hòa quyện tạo nên bức tranh rực rỡ, thống nhất của dân tộc.